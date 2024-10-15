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Türkiye'nin Günlük Elektrik Üretim ve Tüketim Verileri

Dün Türkiye'nin elektrik üretimi 876 bin MWh, tüketimi ise 862 bin MWh oldu. En yüksek tüketim saat 19.00'da gerçekleşti.

Yayın Tarihi: 15.10.2024 09:40
Güncelleme Tarihi: 15.10.2024 09:40
Türkiye'nin Günlük Elektrik Üretim ve Tüketim Verileri

Günlük Elektrik Üretim ve Tüketim Raporu

Türkiye'de dün, günlük bazda toplam 876.052 megavatsaat elektrik üretildi. Aynı süre içinde tüketim, 862.210 megavatsaat olarak belirlendi. Bu veriler, Türkiye Elektrik İletim AŞ tarafından sağlanmıştır.

Tüketim Verileri

Dün en yüksek elektrik tüketimi, saat 19.00'da 41.980 megavatsaat ile gerçekleşirken, en düşük tüketim ise sabah 05.00'te 27.397 megavatsaat olarak kaydedildi.

Üretim Kaynakları

Üretim verilerine göre, enerjinin en büyük kısmı ithal kömür santrallerinden geldi ve %26,6'lık bir pay aldı. Bunu doğal gaz santralleri yüzde 20,6 ve linyit santralleri yüzde 13,7 ile takip etti.

İhracat ve İthalat

Türkiye, dün toplamda 15.712 megavatsaat elektrik ihracatı gerçekleştirdi. Aynı zamanda 1.926 megavatsaat elektrik ithalatı da yapıldı.

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