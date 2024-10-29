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Türkiye'nin Günlük Elektrik Üretim ve Tüketim Verileri

Dün Türkiye'de günlük elektrik üretimi 825 bin 533 megavatsaat olarak gerçekleşti.

Yayın Tarihi: 29.10.2024 10:01
Güncelleme Tarihi: 29.10.2024 10:01
Türkiye'nin Günlük Elektrik Üretim ve Tüketim Verileri

Günlük Elektrik Üretim ve Tüketim Raporu

Türkiye'de son günkü elektrik tüketim ve üretim verileri açıklandı. Ülke genelinde 825 bin 533 megavatsaat elektrik üretimi gerçekleştirildi. Buna karşılık, 806 bin 650 megavatsaat seviyesinde elektrik tüketimi kaydedildi.

Tüketim Zamanları

Türkiye Elektrik İletim AŞ (TEİAŞ) tarafından sağlanan verilere göre, en yüksek tüketim 19.00'da 39 bin 239 megavatsaat ile gerçekleşirken, en düşük tüketim 05.00'te 27 bin megavatsaat olarak belirlendi.

Üretim Kaynakları

Günlük elektrik üretiminde, en büyük katkıyı sağlayan kaynak %26,4 ile ithal kömür santralleri oldu. Bunu %20,6 ile doğal gaz ve %13,4 ile linyit santralleri izledi.

İhracat ve İthalat Verileri

Türkiye, dün 18 bin 886 megavatsaat elektrik ihracatı yaparken, 28 megavatsaat elektrik ithalatı gerçekleştirdi.

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