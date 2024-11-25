Türkiye'nin Günlük Elektrik Üretim ve Tüketim Verileri

Türkiye'nin Günlük Elektrik Üretim ve Tüketim Raporu

Türkiye'de dün 849 bin 16 megavatsaat elektrik üretildi ve 829 bin 235 megavatsaat tüketildi. Bu veriler, Türkiye Elektrik İletim AŞ tarafından sağlanmıştır.

Tüketim Verileri

En yüksek elektrik tüketimi, 39 bin 934 megavatsaat ile saat 19.00'da ölçüldü. Bununla birlikte, en düşük tüketim 28 bin 994 megavatsaat ile 07.00'da gerçekleşti.

Üretim Kaynakları

Günlük elektrik üretiminde ilk sırayı %25,1 ile ithal kömür santralleri aldı. Bu durumu, %19,9 ile rüzgar santralleri ve %13,6 ile doğal gaz santralleri izledi.

İhracat ve İthalat Verileri

Ülke, dün 19 bin 805 megavatsaat elektrik ihraç ederken, yalnızca 24 megavatsaat elektrik ithalatı gerçekleştirdi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.