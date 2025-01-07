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Türkiye'nin Günlük Elektrik Üretim ve Tüketim Verileri

Türkiye'de günlük elektrik üretimi 1,968 MWh, tüketim ise 986 MWh oldu. Doğal gaz santralleri en fazla katkıyı sağladı.

Yayın Tarihi: 07.01.2025 10:11
Güncelleme Tarihi: 07.01.2025 10:11
Türkiye'nin Günlük Elektrik Üretim ve Tüketim Verileri

Günlük Elektrik Üretimi ve Tüketimi Raporu

Türkiye'de dün günlük bazda 1 milyon 968 megavatsaat elektrik üretimi gerçekleşti. Aynı dönemde tüketim ise 986 bin 984 megavatsaat olarak kaydedildi.

Elektrik Tüketim Saatleri

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi, 49 bin 583 megavatsaat ile saat 11.00'de; en düşük tüketim ise 30 bin 82 megavatsaat ile saat 05.00'te gerçekleşti.

Üretim Kaynakları ve İhracat

Günlük elektrik üretiminde en büyük paya sahip olan kaynak doğal gaz santralleri oldu ve %30,1'lik bir oranla ilk sırada yer aldı. Bunu, %23,6 ile ithal kömür santralleri ve %12,5 ile barajlı hidroelektrik santralleri izledi.

Ayrıca, Türkiye dün 14 bin 526 megavatsaat elektrik ihracatı yaparken, 593 megavatsaat elektrik ithalatı gerçekleştirdi.

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