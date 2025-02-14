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Türkiye'nin Günlük Elektrik Üretim ve Tüketim Verileri açıklandı

Dün Türkiye'de 1,06 milyon MWh elektrik üretildi, tüketim ise 1,05 milyon MWh olarak kaydedildi.

Yayın Tarihi: 14.02.2025 10:14
Güncelleme Tarihi: 14.02.2025 10:14
Türkiye'nin Günlük Elektrik Üretim ve Tüketim Verileri açıklandı

Türkiye'nin Günlük Elektrik Üretim ve Tüketim Verileri

Türkiye'de dün, 1 milyon 66 bin 527 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 1 milyon 52 bin 499 megavatsaat olarak kayıtlara geçti. Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, saatlik bazda en yüksek elektrik tüketimi 51 bin 169 megavatsaat ile 12.00'de gerçekleşti, en düşük tüketim ise 34 bin 363 megavatsaat ile 05.00'te kaydedildi.

Üretim Kaynakları

Dün en yüksek elektrik üretimi %28,4 ile doğal gaz santralleri tarafından gerçekleştirildi. Bu üretimi %21,3 ile ithal kömür santralleri ve %19,1 ile barajlı hidroelektrik santralleri takip etti.

İthalat ve İhracat Verileri

Türkiye, dün ayrıca 14 bin 405 megavatsaat elektrik ihracatı, 375 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.

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