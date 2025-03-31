Türkiye'nin Günlük Elektrik Üretim ve Tüketim Verileri Açıklandı

Türkiye'de elektrik üretim ve tüketim verileri, Türkiye Elektrik İletim AŞ tarafından yayınlandı. Dün, günlük bazda 621 bin 973 megavatsaat elektrik üretimi gerçekleştirilirken, tüketim ise 612 bin 579 megavatsaat olarak kaydedildi.

Verilere göre, saatlik bazda en yüksek elektrik tüketimi, 01.00'de 29 bin 694 megavatsaat ile kaydedildi. En düşük elektrik tüketimi ise 05.00'de 23 bin 390 megavatsaat olarak belirlendi.

Dün yapılan elektrik üretiminde, ilk sırayı ithal kömür santralleri aldı ve bu santraller %16,6'lık bir payla en çok üretim gerçekleştirdi. Bunu, %15,6 ile barajlı hidroelektrik santralleri ve %13,9 ile akarsu santralleri takip etti.

Ayrıca, Türkiye, dün 12 bin 529 megavatsaat elektrik ihraç ederken, 3 bin 135 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.