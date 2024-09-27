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Türkiye'nin Ham Çelik Üretiminde Yüzde 13,9 Artış

Ağustos ayında Türkiye'nin ham çelik üretimi, geçen yıla göre yüzde 13,9 artarak 3,1 milyon tona ulaştı.

Yayın Tarihi: 27.09.2024 22:29
Güncelleme Tarihi: 27.09.2024 22:29
Türkiye'nin Ham Çelik Üretiminde Yüzde 13,9 Artış

Türkiye'nin Ham Çelik Üretimi Yükseliyor

Türkiye'nin ham çelik üretimi, 2023 yılı Ağustos ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 13,9 oranında artış göstererek 3,1 milyon tona ulaşmıştır. Türkiye Çelik Üreticileri Derneği (TÇÜD) bu verileri kamuoyuna duyurdu.

Üretim Artışı ve Tüketim Verileri

Dernek tarafından yapılan açıklamaya göre, Ocak-Ağustos döneminde ham çelik üretimi yüzde 14,8 artarak 24,8 milyon ton seviyesine ulaşmıştır. Aynı dönemde nihai mamul tüketimi, Ağustos'ta yüzde 7,8 artarak 3,1 milyon tona çıkarken, Ocak-Ağustos döneminde yüzde 4,7 azalışla 24,9 milyon tona geriledi.

İhracat ve İthalat Verileri

Ağustos ayında çelik ürünleri ihracatı %11,8 miktar artışı ile 1,2 milyon ton olurken, değer açısından %9,3 artışla 844,7 milyon dolar seviyesine ulaştı. Ancak ocak-temmuz döneminde çelik ürünleri ihracatındaki artış oranı %45,3'ten %39,8'e geriledi.

İthalat ise, Ağustos ayında geçen yılın aynı ayına göre %0,7 azalış göstererek 1,3 milyon ton seviyesine düştü. Ocak-Ağustos dönemi itibarıyla, ithalat miktarı %13,3 azalışla 10,7 milyon ton olarak gerçekleştirilmiştir.

Dünya Çelik Üretimi Verileri

Dünya Çelik Derneği (worldsteel) tarafından yayımlanan Ağustos 2024 verilerine göre, dünya genelindeki ham çelik üretimi yüzde 6,5 azalarak 144,8 milyon tona gerilemiştir. Ocak-Ağustos döneminde toplam dünya çelik üretimi yüzde 1,5 düşüşle 1,2 milyar ton seviyesine ulaşmıştır.

Özellikle, Çin'in ham çelik üretimi %3,3 azalarak 691,4 milyon tona düşerken, Hindistan'da %6,5 artışla 98,5 milyon ton ve Japonya'da %2,9 azalışla 56,7 milyon ton olarak kaydedilmiştir.

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