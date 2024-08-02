Türkiye'nin İhracat Rekoru: 261,5 Milyar Dolar

Türkiye İhracatında Yeni Bir Rekor

Ekonomi Bakanı Ali Bolat, Türkiye'nin Temmuz ayı itibarıyla yıllıklandırılmış ihracat rakamlarını duyurarak, büyük bir başarıya imza attıklarını açıkladı.

2023 Yılında İhracat Nedir?

Bakan Bolat, ihracatın 261,5 milyar dolara ulaşarak, bir önceki yıla göre yüzde 3,4 oranında bir artış gösterdiğini ve Cumhuriyet tarihinin en yüksek rakamına ulaştığını söyledi. Bu başarı, Türkiye’nin küresel pazardaki rekabet gücünün arttığının bir göstergesi olarak değerlendiriliyor.

Gelecekte Hedefler

Bakan, bu büyümenin sürmesi için gerekli adımların atılacağını ve ihracat seferberliğinin devam edeceğini belirtti. "İhracatımızı artırmaya yönelik stratejilerimizi güçlendireceğiz,"