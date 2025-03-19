Türkiye'nin İhracatında BAE'ye En Büyük Artış Gerçekleşti

Türkiye, şubat ayında ihracatında değer bazında en fazla artışı Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ile gerçekleştirdi. Ülkeye yapılan ihracat, 268,8 milyon dolar artışla dikkat çekti. Bu olumlu gelişme, Türkiye ile BAE arasındaki ikili ilişkilerin güçlenmesi ve ekonomik iş birliği çerçevesinde atılan önemli adımların bir yansıması olarak değerlendiriliyor.

Geçtiğimiz ay BAE, 599,6 milyon dolarla Türkiye'nin en fazla ihracat yaptığı 8. ülke konumuna yükseldi. Türkiye'nin en büyük dış satım yaptığı ülkeler ise sırasıyla Almanya (1,5 milyar dolar), İtalya (1,1 milyar dolar) ve Birleşik Krallık (986,7 milyon dolar) olarak sıralandı.

BAE'ye En Fazla İhracat Mücevher Sektöründen

BAE'ye yapılan ihracatın sektör bazında en büyük pay sahibi mücevher sektörü oldu. Bu alanda yapılan ihracat 411,7 milyon dolara ulaştı. Mücevher sektörünü, 25,6 milyon dolarla kimyevi maddeler, 17,4 milyon dolarla elektrik ve elektronik, 15,4 milyon dolarla hububat, bakliyat ve yağlı tohumlar takip etti.

İstanbul, İhracatın Merkezi

Şubat ayında İstanbul, 295,1 milyon dolarlık ihracatla BAE'ye en fazla dış satımı gerçekleştiren şehir oldu. İstanbul'u 208,2 milyon dolarla Çorum, 14,3 milyon dolarla Trabzon, 11,8 milyon dolarla İzmir ve 9,3 milyon dolarla Bursa takip etti.

Ticari İş Birlikleri ve Fırsatlar

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK), Türkiye-BAE İş Konseyi Başkanı Mehmet Ali Akarca, BAE'nin Türk yatırımcılar için enerji, altyapı, finans ve sağlık gibi birçok alanda büyük fırsatlar sunduğunu ifade etti. Özellikle Abu Dhabi 2030 Planı çerçevesinde 200 milyar dolarlık yatırım planları bulunuyor ve bu yatırımların önemli bir kısmı petrol dışı sektörlere odaklanıyor.

Akarca, Türk firmalarının BAE'deki geliştirme fırsatlarını değerlendirerek güçlü bir konum elde edebileceğini vurguladı. Ayrıca, mücevher sektörünün yanı sıra teknoloji, makine ve ekipmanlarının da büyük potansiyele sahip olduğunu belirtti.