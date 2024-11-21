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Türkiye'nin İlk Kuantum Bilgisayarı 'QuanT' Tanıtıldı: Geleceğin Teknolojisi Yolunda Önemli Bir Adım

Türkiye'nin ilk kuantum bilgisayarı 'QuanT', TOBB ETÜ tarafından tanıtıldı. Kuantum teknolojileri, ülkenin teknolojik bağımsızlığını artıracak.

Yayın Tarihi: 21.11.2024 14:56
Güncelleme Tarihi: 21.11.2024 14:56
Türkiye'nin İlk Kuantum Bilgisayarı 'QuanT' Tanıtıldı: Geleceğin Teknolojisi Yolunda Önemli Bir Adım

Türkiye'nin İlk Kuantum Bilgisayarı 'QuanT' Tanıtıldı

Türkiye, kuantum teknolojilerindeki atılımını duyurdu. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, 'Quantum Computer of TOBB ETÜ' (QuanT) adını taşıyan Türkiye'nin ilk kuantum bilgisayarının devreye alındığını açıkladı. Tanıtım töreni, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın katılımıyla TOBB ETÜ Teknoloji Merkezi'nde gerçekleştirildi.

Kuantum Teknolojilerinin Önemi

Görgün, konuşmasında teknoloji, savunma ve ekonomideki bağımsızlığın derin teknolojilerdeki gelişmişlikle doğrudan ilişkili olduğunu vurguladı. Geçen yıl savunma sanayisi sektörünün büyüklüğünün 15 milyar dolar olduğunu ifade eden Görgün, bunun 3 milyar dolarının derin teknolojiler ve hızlı ürüne dönüşebilecek yatırımlar olduğunu belirtti.

Görgün, Türkiye'nin kuantum alanında geliştirdiği projelerin yanı sıra, Mikrodalga Kuantum Radar Bileşenleri Geliştirilmesi (KUDAR) Projesi ile Süperiletken Çip Üretimevi'ni kuracaklarını açıkladı. Bu süreç, Türkiye'nin kuantum teknolojileri alanında daha fazla yetkinlik kazanmasına katkı sağlayacak.

Dünyada Sıradan Ülkeler Arasındayız

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, QuanT'ın Türkiye'nin teknoloji vizyonunu ileriye taşıyan bir sembol olduğunu belirtti. Dünya genelinde kuantum bilgisayara sahip yalnızca 15 ülke olduğunu söyleyen Hisarcıklıoğlu, Türkiye'nin bu gelişmişlik düzeyine erişiminin gurur verici olduğunu vurguladı.

Hisarcıklıoğlu, kuantum bilgisayarlarının klasik bilgisayarlara göre hesaplama gücünün çok daha ötesinde olduğunu ifade ederek, bu teknolojinin çok çeşitli alanlarda devrim yaratma potansiyeline sahip olduğunu belirtti. Kuantum çözümleri, savunma sanayisinden finansal teknolojiye, yapay zeka ve ilaç geliştirmeye kadar birçok sektör için stratejik öneme sahip olacak.

Geleceğin Teknolojik Altyapısı

TOBB ETÜ Rektörü Prof. Dr. Yusuf Sarınay, üniversitenin kuantum teknolojileri alanındaki çalışmalarına öncelik verdiğini ve süper iletken çiplerin yerli üretimi için hazırlık yapıldığını ifade etti. Sarınay, 'Geleceğin teknolojik altyapısını şekillendirecek kuantum bilgisayar, dışa bağımlılığı azaltma konusunda önemli bir adım olacaktır' dedi.

Kuantum Bilgisayarların Avantajları

Kuantum bilgisayarlar, işlemleri kuantum bitleri (kubit) ile gerçekleştirmekte ve klasik bilgisayarlardan milyonlarca kat daha hızlı işlem yeteneğine sahiptir. Türkiye'de 2010 yılından bu yana süren çalışmalar, QuanT ile önemli bir aşamaya gelmiştir. TOBB ETÜ, 5 kubit sistemli kuantum bilgisayarı devreye alarak bu alandaki potansiyelini ortaya koymuştur.

Kendi kuantum bilgisayarına sahip olmak, Türkiye'nin algoritma geliştirme kabiliyetini artıracak ve küresel teknolojik bağımsızlığa büyük katkı sağlayacaktır. Bu gelişmeler, yerli algoritmalar ile Türkiye'nin kuantum alanında liderlik konumunu güçlendirecektir.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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