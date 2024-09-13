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Türkiye'nin İltisak Hatları ile Yük Taşımacılığı

Türkiye, iltisak hatlarıyla bu yıl 7.8 milyon ton yük taşıdı, yıl sonu hedefi 11.5 milyon ton.

Yayın Tarihi: 13.09.2024 10:22
Güncelleme Tarihi: 13.09.2024 10:22
Türkiye'nin İltisak Hatları ile Yük Taşımacılığı

İltisak Hatları ile Taşımacılıkta Rekor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye'de 439 kilometre uzunluğundaki 286 iltisak hattıyla bu yılın ilk 8 ayında toplam 7 milyon 842 bin 981 ton yük taşındığını açıkladı. Uraloğlu, söz konusu rakamın yıl sonunda 11,5 milyon tonu geçeceğini belirtti.

Sanayi ve İhracatta Artış

Uraloğlu, iltisak hatlarının sanayici, üretici ve ihracatçıların rekabet gücünü artırdığını vurgulayarak, demir yolu taşımacılığının toplam yük taşımalarının yaklaşık %45'ini oluşturduğuna dikkat çekti.

2024 Hedefleri

2024 yılı için demir yolları ile toplamda 17 milyon 449 bin 75 ton yük taşınması bekleniyor. Uraloğlu, iltisak hatlarının mevcut uzunluğunun 439 kilometre olduğu ve 2053 yılı hedefleri doğrultusunda kara yollarındaki yük taşımacılığının payını %72'den %57'ye düşürmeyi planladıklarını ifade etti.

Devam Eden Projeler

Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğü (AYGM) ile TCDD ve sektör paydaşları, iltisak hatlarının sayısını artırmak için ortak çalışmalar yürütüyor. 13,3 kilometrelik Gelemen-Tekkeköy ve Yenikent-Kazan Soda iltisak hatları üzerindeki inşaat çalışmaları devam ediyor.

Çevre Dostu Taşımacılık

Uraloğlu, demir yollarının çevre dostu, düşük maliyetli ve güvenilir bir taşımacılık alternatif olduğunu belirterek, iltisak hatlarının önemi üzerinde durdu. Bu hatların, ulusal demir yolu ağına ürünleri ulaştırmak için kritik görevler üstlendiğini ifade etti.

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