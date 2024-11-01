Türkiye'nin İsrail ile Ticaretine Dair Açıklama

Ticaret Bakanı Ömer Bolat'tan Açıklamalar

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye’nin İsrail ile olan ticarete yönelik gümrük sisteminin tamamen kapalı olduğunu açıkladı. Bolat, "Ülkemiz, mazlum Filistin halkının ihtiyaçlarını karşılamaya ve Filistin'in haklı davasında ekonomik olarak da yanında destek olmaya devam edecek," dedi.

Canlı Yayında Verilen Yanıtlar

Bolat, X platformunda katıldığı bir canlı yayında, ticaretin devam ettiğine dair iddialara da yanıt verdi. Hükümetin, İsrail kalıcı ateşkes ilan edinceye kadar yapılan ihracat ve ithalat işlemlerini 2 Mayıs 2024 tarihi itibarıyla durdurduğunu belirtti. Bu tarihten sonra, Türkiye'den İsrail'e herhangi bir gümrük beyannamesinin bulunmadığını vurguladı.

Filistin ile Ticaret Mekanizması

Bolat, Filistin'in yıllık dolaylı ya da doğrudan ithalatının yaklaşık %25'ini Türkiye'den gerçekleştirdiğine dikkat çekti. 2024 yılında Filistin’e yönelik ihracatın artık kendi kodu ile kaydedileceğini söyledikten sonra, her sevkiyatın Filistin Milli Ekonomi Bakanlığı tarafından onaylandığını aktardı.

Türkiye'nin Filistin'e Desteği

Bolat, "Filistin'e yapılan ithalatlarda, Filistinli ihracatçıların uygun bulunması durumunda bu sürecin ilerlediğini ifade etti. Ayrıca, Filistin'e yapılacak serbest bölge ve antrepo işlemlerinin de aynı onay mekanizması doğrultusunda gerçekleştirildiğini belirtti." dedi.

Bakan Bolat, Türkiye’nin Filistin halkının ihtiyaçlarını karşılamaya ve onları desteklemeye devam edeceğini bir kez daha vurguladı.