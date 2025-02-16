Türkiye'nin Sanat Eseri ve Antika İhracatı 2023'te 14,5 Milyon Doları Aştı

Türkiye'nin Sanat Eseri İhracatı 2023'te Rekor Kırdı

Türkiye'nin sanat eseri, koleksiyon eşyası ve antika ihracatı, 2023 yılında bir önceki yıla göre %5,6'lık bir artış göstererek 14 milyon 490 bin 818 dolar seviyesine ulaştı.

Ulusal ve küresel düzeyde koleksiyonculuk ve müzayedecilik gibi faaliyetler, sanata duyulan ilginin yanında önemli bir ticari boyut kazandırıyor. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, 2022 yılında yapılan ihracat 13 milyon 720 bin 469 dolar olarak kaydedilmişti. Son 5 yılda ise toplamda 67 milyon 611 bin 733 dolar değerinde sanat eseri ihraç edildi.

En Çok Talep Gören Eserler

İhracatın alt kategorilerine bakıldığında, en fazla talep gören ürünlerin elle yapılmış resimler, kolajlar, mozaikler ve dekoratif plakalar olduğu tespit edildi. Bu kategoride, 2024 yılında toplam 12 milyon 799 bin 515 dolar değere ulaşıldı. Ayrıca, heykel ve yontu sanatının orijinal eserleri ise 1 milyon 128 bin 514 dolar ile ikinci en çok ihraç edilen ürün grubu olarak öne çıktı.

ABD'ye İhracatta Kayda Değer Artış

Ülkelere göre yapılan değerlendirmelerde, ABD, en fazla sanat eseri ihraç edilen ülke konumuna yükseldi. 2023 yılında ABD'ye gerçekleştirilen ihracat, 4 milyon 672 bin 999 dolardan 5 milyon 998 bin 177 dolar seviyesine çıkarak %28,35 oranında bir artış gösterdi. ABD'nin ardından ikinci sırada Almanya (2 milyon 476 bin 860 dolar) ve üçüncü sırada Birleşik Krallık (1 milyon 191 bin 439 dolar) yer aldı.

2024 İhracat Rakamları

2023 ve 2024 yıllarındaki en yüksek ihracat rakamları ve yapılan ihracat değerleri şu şekildedir: