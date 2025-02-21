Türkiye'nin Tarımsal Alet ve Makine Varlığı 2024'te 13,1 Milyona Ulaştı

Türkiye'nin Tarımsal Alet ve Makine Varlığı 2024'te Artış Göstermeye Devam Ediyor

Türkiye'nin tarımsal alet ve makine varlığı, 2024 yılı itibarıyla bir önceki yıla göre %2,4 artarak 13 milyon 91 bin 21'e ulaştı. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yayımlanan "Tarımsal Alet ve Makine İstatistikleri Bülteni"ne göre, bu değer ülkenin tarım sektöründeki büyüme ve modernleşmenin bir göstergesi olarak öne çıkıyor.

Traktör ve Biçerdöver Sayılarında Artış

Geçtiğimiz yıl, toplam traktör sayısı da %2,1 artarak 1 milyon 598 bin 659'a yükseldi. Biçerdöver sayısı ise 20 bin 783 olarak kaydedildi. Diğer tarımsal alet ve makinelerin toplam sayısı ise 11 milyon 471 bin 579 olarak gerçekleşti. Böylece toplam tarımsal alet ve makine sayısı, 2023'e göre %2,4 artış gösterdi.

Traktörlerin Beygir Gücü Dağılımı

Ülkede 35-70 beygir gücü arasındaki traktörler, toplam traktör sayısının %71'ini oluşturmakta. Son 10 yılda traktör sayısındaki artış ise %27 olarak kaydedildi. Bu, Türk tarımının modernizasyon çabalarının önemli bir parçasını temsil ediyor.

10 Yılda Biçerdöver ve Damla Sulama Tesislerinin Artışı

10 yıl içinde biçerdöver sayısı da %30 artış gösterirken, 10 yaş ve altındaki biçerdöverler toplam biçerdöver sayısının %51,6'sını oluşturdu. Ayrıca, bu dönemde damla sulama tesislerinin sayısı %67 oranında arttı. Geçen yıl 31 bin 444 yeni damla sulama tesisi kurularak, toplam tesis sayısı 652 bin 465'e ulaştı.