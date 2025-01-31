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Türkiye'nin Turizm Geliri 2024'te Rekor Kırdı: 61,1 Milyar Dolar

Türkiye'nin turizm geliri, 2024'te yüzde 8,3 artışla 61,1 milyar dolara ulaşarak yeni bir rekor kırdı.

Yayın Tarihi: 31.01.2025 10:40
Güncelleme Tarihi: 31.01.2025 10:40
Türkiye'nin Turizm Geliri 2024'te Rekor Kırdı: 61,1 Milyar Dolar

Türkiye'nin Turizm Geliri 2024'te Rekor Kırdı

Türkiye'nin turizm geliri, 2024 yılı itibarıyla bir önceki yıla göre %8,3 artış göstererek 61 milyar 103 milyon 419 bin dolara ulaştı. Bu, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan verilere göre rekor seviyede bir gelir olarak kaydedildi.

Ziyaretçi Gelirleri ve Harcamalar

2024'te gerçekleştirilen analizlere göre, ziyaretçilerden elde edilen turizm geliri 60 milyar 497 milyon 18 bin dolar olurken, transfer yolcularından elde edilen gelir 606 milyon 401 bin dolar olarak belirlendi. Ziyaretçilerin turizm gelirinin yüzde 17'si yurt dışı ikametli vatandaşlardan sağlandı.

Bu gelir içerisinde 43 milyar 92 milyon 544 bin dolar kişisel harcamalar, 17 milyar 404 milyon 474 bin dolar ise paket tur harcamaları olarak kaydedildi.

Çıkış Yapan Ziyaretçi Sayısında Artış

Türkiye'den yurt dışına çıkan ziyaretçi sayısı 2024 yılında bir önceki yıla göre %9 artarak 62 milyon 232 bin 447 kişiye yükseldi. Bu ziyaretçilerin %15,4'ü yurt dışında ikamet eden vatandaşlardan oluştu.

Kişi başına geceleme yapanların gecelik ortalama harcaması 97 dolar, yurt dışında ikamet eden vatandaşların ise 63 dolar olarak gerçekleşti.

Turizm Giderleri ve Yurt Dışı Gezileri

2024 yılı içerisinde turizm gideri, bir önceki yıla göre %8,2 azalarak 7 milyar 741 milyon 2 bin dolar olarak belirlendi. Bunun yaklaşık 6 milyar 312 milyon 625 bin doları kişisel harcamalardan, 1 milyar 428 milyon 377 bin doları paket tur harcamalarından oluştu.

Yurt dışında seyahate çıkan vatandaş sayısı %2,9 artışla 11 milyon 390 bin 520 kişiye ulaştı ve kişi başı ortalama harcama 680 dolar olarak belirlendi.

2024 Yılı Hedeflerinin Aşılması

Kültür ve Turizm Bakanlığı, 2024 yılı için 60 milyon turist ve 60 milyar dolar gelir hedefi koymuştu. Bakan Mehmet Nuri Ersoy, bu rakamı 61 milyon olarak güncelleyerek hedefi aşmayı başardı.

(Sürecek)

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