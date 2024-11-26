Türkiye'nin Turizm Yatırım Forumu'nda 2024 Hedefleri Açıklandı

Türkiye Turizm Yatırımcıları Derneği (TTYD) Başkanı Oya Narin, turizmin 2023 yılında 2 milyon istihdam yarattığını ve cari açığa 41,6 milyar dolarlık katkı sağladığını duyurdu. Narin, 2024 için belirlenen hedefin 61 milyon turist ve 60 milyar dolar gelir olduğunu vurguladı.

Turizm Yatırım Forumu ve Sektörel Gelişmeler

Narin, TTYD tarafından Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi, Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Dünya Seyahat ve Turizm Konseyi ile ortak düzenlenen Turizm Yatırım Forumu'nun açılışında önemli değerlendirmelerde bulundu. Forumda yaklaşık 1000 Türk ve uluslararası üst düzey yöneticinin bir araya geldiğini belirten Narin, etkinliğin Türk turizmini uluslararası platformda güçlendirme amacı taşıdığını belirtti.

Türk turizminin, Cumhuriyet'in 100. yılında 57 milyon turisti ağırlayarak 56 milyar dolar gelir elde ettiğini ifade eden Narin, bu başarının pandemi, Ukrayna-Rusya Savaşı ve deprem felaketi sonrası sektörlerinin dirençliliğiyle sağlandığını vurguladı. Türkiye'nin turizmdeki konumu, dünyanın ilk 5 destinasyonundan biri olma yönündeki güçlü ilerlemesine işaret ediyor.

Gelecek Vizyonu ve Stratejik Planlama

Narin, yeni bir stratejik plan ile Türk turizminin üçüncü hamlesini gerçekleştirmesi gerektiğini belirtti. 2023 sonu itibarıyla Türkiye'de yaklaşık 2 milyon yatak kapasitesinin mevcut olduğunu kaydeden Narin, bu durumun Türkiye'nin dünya genelinde önemli bir konumda yer almasını sağladığını belirtti. Küresel turizmin 9,5 trilyon dolardan 15,5 trilyon dolara büyümesinin beklendiğine dikkat çeken Narin, diğer ülkelerin yatırımlarını artırma yoluna gittiğini ifade etti.

Narin, Türkiye'nin sunduğu doğal güzelliklerin benzersiz olduğunu ve bu fırsatları değerlendirme adına yeni bir stratejik plan hazırlanacağını vurguladı. "Değerli ulusal ve uluslararası tüm turizm paydaşları, sektörümüzün dünyada en hızlı büyüyen sektör olduğunu kabul etmeli ve Türkiye'nin fırsatlar ülkesi olduğunun bilincinde hareket etmelidir." dedi. Böylece, Türk turizminin 2023-2033 ve 2050 yılları arasında hızlı büyümeye devam edeceği inancını paylaştı.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

Türkiye Turizm Yatırımcıları Derneği (TTYD) Başkanı Oya Narin, TTYD tarafından Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Dünya Seyahat ve Turizm Konseyi stratejik ortaklığıyla düzenlenen Turizm Yatırım Forumu'nun açılışında sektörel değerlendirmelerde bulundu.

Türkiye Turizm Yatırımcıları Derneği (TTYD) Başkanı Oya Narin, TTYD tarafından Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Dünya Seyahat ve Turizm Konseyi stratejik ortaklığıyla düzenlenen Turizm Yatırım Forumu'nun açılışında sektörel değerlendirmelerde bulundu.