Türkiye'nin Üçüncü Uzay Yolcusu Gökhan Erdem Deneyimlerini Anlattı

Gökhan Erdem, Blue Origin ile gerçekleştirdiği uzay yolculuğunda Türk bayrağını dalgalandırmanın kendisi için büyük bir gurur kaynağı olduğunu ifade etti. Türkiye’nin bireysel girişimleri arasından öne çıkan Erdem, 3 Ağustos'ta yaptığı bu tarihi yolculuğa dair AA'ya önemli değerlendirmelerde bulundu.

Uzay Yolculuğu ve Duygusal Anlar

Erdem, fırlatmanın sorunsuz geçtiğini ve roketin muazzam bir güçle havalandığını belirterek, "Dünya altınızda bir anda küçülmeye başlıyor. İki dakika sonra ana roket kapanıyor ve müthiş bir sessizlik oluyor. Ardından roket kapsülden ayrılırken yeniden büyük bir gürültü var." dedi.

Bunun yanı sıra, kabinde süzüldüklerini ve takla attıklarını da aktaran Gökhan Erdem, "Yanımda götürdüğüm Türk bayrağını dalgalandırabilmek benim için çok büyük bir gururdu. Eşim bu zamana kadar bayrağımızın uzaya çıkmadığını ifade ederek, 'onu da götürür müsün?' dedi. Yanımda Sırbistan bayrağını da götürdüm." şeklinde konuştu.

Dünyaya Dönüş ve Güven Duygusu

Uzaydan dünyaya bakmanın duygu yüklü bir an olduğunu dile getiren Erdem, "Dönüşte, yer çekimi kuvvetini yeniden hissetmek güven vericiydi. Dönüşte dünya bizi kucaklıyor gibi hissettik." ifadelerini kullandı.

Milli Uzay Programı ve Gelecek Hedefleri

Erdem, uzaya olan ilgisinin büyük ölçüde Türkiye'nin Milli Uzay Programı kaynaklı olduğunu belirterek, "Astronot Alper Gezeravcı'nın fırlatmasını izlemek üzere ABD'ye gittiğimde, 'Ben de uzaya gidebilirim' dedim. Ailem ve arkadaşlarımın desteğiyle çok güzel bir deneyim yaşadım." dedi.

Uzay çalışmalarına olan ilgisinin süreceğini vurgulayan Erdem, "Gelecek 10-20 yılda uzay istasyonlarının kurulması için yapılacak yatırımların önemini göreceğiz. Uzaya gitmek isteyenlere kendi sürecim hakkında bilgi verebilirim." şeklinde sözlerini tamamladı.

Bireysel girişimleriyle Türkiye'nin üçüncü uzay yolcusu olan Erdem Holding Yönetim Kurulu Üyesi Gökhan Erdem (sağda), Blue Origin ile gerçekleştirdiği yolculuğa ilişkin AA'ya değerlendirmede bulundu.

Bireysel girişimleriyle Türkiye'nin üçüncü uzay yolcusu olan Erdem Holding Yönetim Kurulu Üyesi Gökhan Erdem (sağda), Blue Origin ile gerçekleştirdiği yolculuğa ilişkin AA'ya değerlendirmede bulundu.