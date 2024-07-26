Türkiye'nin Yüksek Teknoloji Atılımı: HIT-30 Teşvik Programı

HIT-30 Yüksek Teknoloji Teşvik Programı Tanıtıldı

Türkiye, yüksek teknoloji yatırımları alanında tarihi bir adım atarak, HIT-30 Yüksek Teknoloji Yatırım Programı’nı duyurdu. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır etkinlikte yaptığı konuşmada, Türkiye'nin global düzeyde bir yatırım merkezi haline geleceğini belirtti.

Stratejik Hedefler

Bakan Kacır, "HIT-30 Programı, ülkemizin yüksek teknolojili yatırımların odağı olması için atılmış en büyük adımlardan biridir." dedi. Türkiye'nin sanayi ve teknoloji alanındaki gelişimini, 22 yıl içerisinde sanayi çalışanı sayısının 6,7 milyona, Organize Sanayi Bölgeleri’nin sayısının ise 361'e ulaşmasına dayandırdı.

Sanayi ve İhracat Rekorları

Mehmet Fatih Kacır, Türkiye’nin otomotiv, beyaz eşya ve ilaç gibi birçok sektöründe rekor düzeyde üretim ve ihracat gerçekleştirdiğini vurguladı. 22 yıl önce yıllık 34 milyar dolar olan sanayi ürünleri ihracatının, bugün 241 milyar dolara ulaştığını ifade etti.

Yeni Yatırım Teşvik Mekanizmaları

Kacır, "Yüksek teknoloji odaklı yeni yatırımlar için yeni teşvik mekanizmaları devreye alınacak. 2028 yılına kadar yüksek teknoloji ihracatını 19,5 milyar dolara çıkarmayı hedefliyoruz." şeklinde bilgi verdi.

Yeşil ve Dijital Dönüşüm

Bakan, ayrıca yeşil dönüşüm ve dijital dönüşüm destek programlarının hayata geçirileceğini belirtirken, 2053 hedefleri doğrultusunda çevre dostu üretim yapılmasının önemine dikkat çekti.

Sonuç Olarak

22 yılda elde edilen deneyimlerin Türkiye'yi uluslararası alanda daha rekabetçi hale getirdiğini söyleyen Kacır, yeni dönemde yatırımcılara her türlü desteği sağlayacaklarını vurguladı. "Dünya değişiyor, Türkiye de bu değişimde aktif bir oyuncu olacaktır." dedi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Atatürk Kültür Merkezi'nde 'HIT-30 Yüksek Teknoloji Yatırım Programı' Tanıtım Toplantısı'na katılarak konuşma yaptı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Atatürk Kültür Merkezi'nde 'HIT-30 Yüksek Teknoloji Yatırım Programı' Tanıtım Toplantısı'na katılarak konuşma yaptı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Atatürk Kültür Merkezi'nde 'HIT-30 Yüksek Teknoloji Yatırım Programı' Tanıtım Toplantısı'na katılarak konuşma yaptı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Atatürk Kültür Merkezi'nde 'HIT-30 Yüksek Teknoloji Yatırım Programı' Tanıtım Toplantısı'na katılarak konuşma yaptı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Atatürk Kültür Merkezi'nde 'HIT-30 Yüksek Teknoloji Yatırım Programı' Tanıtım Toplantısı'na katılarak konuşma yaptı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Atatürk Kültür Merkezi'nde 'HIT-30 Yüksek Teknoloji Yatırım Programı' Tanıtım Toplantısı'na katılarak konuşma yaptı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Atatürk Kültür Merkezi'nde 'HIT-30 Yüksek Teknoloji Yatırım Programı' Tanıtım Toplantısı'na katılarak konuşma yaptı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Atatürk Kültür Merkezi'nde 'HIT-30 Yüksek Teknoloji Yatırım Programı' Tanıtım Toplantısı'na katılarak konuşma yaptı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Atatürk Kültür Merkezi'nde 'HIT-30 Yüksek Teknoloji Yatırım Programı' Tanıtım Toplantısı'na katılarak konuşma yaptı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Atatürk Kültür Merkezi'nde 'HIT-30 Yüksek Teknoloji Yatırım Programı' Tanıtım Toplantısı'na katılarak konuşma yaptı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Atatürk Kültür Merkezi'nde 'HIT-30 Yüksek Teknoloji Yatırım Programı' Tanıtım Toplantısı'na katılarak konuşma yaptı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Atatürk Kültür Merkezi'nde 'HIT-30 Yüksek Teknoloji Yatırım Programı' Tanıtım Toplantısı'na katılarak konuşma yaptı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Atatürk Kültür Merkezi'nde 'HIT-30 Yüksek Teknoloji Yatırım Programı' Tanıtım Toplantısı'na katılarak konuşma yaptı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Atatürk Kültür Merkezi'nde 'HIT-30 Yüksek Teknoloji Yatırım Programı' Tanıtım Toplantısı'na katılarak konuşma yaptı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Atatürk Kültür Merkezi'nde 'HIT-30 Yüksek Teknoloji Yatırım Programı' Tanıtım Toplantısı'na katılarak konuşma yaptı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Atatürk Kültür Merkezi'nde 'HIT-30 Yüksek Teknoloji Yatırım Programı' Tanıtım Toplantısı'na katılarak konuşma yaptı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Atatürk Kültür Merkezi'nde 'HIT-30 Yüksek Teknoloji Yatırım Programı' Tanıtım Toplantısı'na katılarak konuşma yaptı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Atatürk Kültür Merkezi'nde 'HIT-30 Yüksek Teknoloji Yatırım Programı' Tanıtım Toplantısı'na katılarak konuşma yaptı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Atatürk Kültür Merkezi'nde 'HIT-30 Yüksek Teknoloji Yatırım Programı' Tanıtım Toplantısı'na katılarak konuşma yaptı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Atatürk Kültür Merkezi'nde 'HIT-30 Yüksek Teknoloji Yatırım Programı' Tanıtım Toplantısı'na katılarak konuşma yaptı.