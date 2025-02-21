Türkiye'nin Yurt Dışındaki Girişimleri 2023'te 2.566 Sayısına Ulaştı

Türkiye, 2023'te yurt dışında 2 bin 566 girişim kontrol etti. En fazla kontrol Almanya'da, en yüksek ciro Birleşik Krallık'ta kaydedildi.

Yayın Tarihi: 21.02.2025 10:30
Güncelleme Tarihi: 21.02.2025 10:30
Türkiye'nin Yurt Dışındaki Girişimleri 2023'te 2.566 Sayısına Ulaştı

Türkiye'nin 2023 Yılı Yurt Dışı Girişim İstatistikleri Açıklandı

Türkiye İstatistik Kurumu, 2023 yılına ait yurt dışında kontrol edilen girişim istatistiklerini açıkladı. Bu verilere göre, Türkiye'de yerleşik girişimlerin yurt dışında kontrol ettiği girişim sayısı 2 bin 566 oldu. Bu girişimlerden 85 milyar 801 milyon dolar ciro elde edildi. 2022 yılında ise bu ciro tutarı 87 milyar 688 milyon dolar olarak hesaplanmıştı.

Ticaret Sektörü İlk Sırada

Yurt dışında kontrol edilen girişimlerin 2023 yılı ciro toplamında en yüksek payı ticaret sektörü aldı. Ticaret, 32 milyar 984 milyon dolar ile ilk sırada yer alırken, onu sanayi 31 milyar 111 milyon dolar, hizmet 12 milyar 689 milyon dolar ve inşaat 9 milyar 16 milyon dolar ile izledi.

Coğrafi Dağılımlarda Avrupa Ön Planda

Avrupa ülkeleri (AB27+EFTA), 2023'te girişim sayısında %38, ciroda ise %32 pay ile birinci sırayı aldı. Diğer Avrupa ülkeleri, %19,8 ile girişim sayısında ikinci, %27,1 ile ciroda ikinci konumda yer aldı. Yakın ve Orta Doğu bölgeleri cirodan %12,7 pay alarak üçüncü sırada kendine yer buldu.

Almanya ve Birleşik Krallık Öne Çıkıyor

Yurt dışında kontrol edilen girişim sayısının en yüksek olduğu ülke Almanya oldu. 2023'te Almanya'da 242 girişim kontrol edildi ve bu girişimlerin toplam cirkoları 3 milyar 396 milyon dolar olarak kaydedildi. Birleşik Krallık, 9 milyar 933 milyon dolar ile yurt dışı girişimlerden sağlanan cironun en yüksek hesaplandığı ülke oldu. Birleşik Krallık'taki girişimlerin sayısı ise 131 olarak belirlenirken, çalışan sayısı 8 bin 388 ve personel maliyeti 586 milyon dolar olarak kayıtlara geçti.

Sonuç Olarak

Girişim sayısı açısından Almanya'nın ardından 141 girişimle Rusya, 91 girişimle Romanya geliyor. Ciroda ise Rusya 6 milyar 953 milyon dolar ile ikinci sırada, Romanya ise 5 milyar 657 milyon dolar ile üçüncülükte yer alıyor.

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