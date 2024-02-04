Akaryakıtta ibre kırmızıya dönüyor! Şimdiye kadar böyle zam ne görüldü ne duyuldu

Akaryakıt fiyatları cepleri yakmaya devam ediyor. Motorin fiyatları benzini de solladı. Kontak kapattıracak artışın tarihi belli oldu.

Akaryakıtta ibre kırmızıya dönüyor! Şimdiye kadar böyle zam ne görüldü ne duyuldu
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akaryakıt

Akaryakıt fiyatlarına bir darbe daha geliyor. Motorin fiyatları, benzini geçerek kontak kapatmaya yönelik bir artışla karşı karşıya. Bu artışın tarihi 29 Ocak Pazartesi olarak belirlendi. Petrol fiyatlarındaki, döviz kurlarındaki ve vergilerdeki artış, akaryakıt fiyatlarında bir dizi zammı beraberinde getirdi. Sektör kaynaklarına göre, 29 Ocak Pazartesi gecesi motorin litre fiyatına 1 lira 38 kuruş zam yapılması bekleniyor. İşte detaylar...

akaryakıt

AKARYAKIT FİYATLARINA BİR DARBE DAHA

Akaryakıt fiyatlarındaki bu artış, özellikle motorin kullanıcılarını etkileyecek ve cep harcamalarını artıracak gibi görünüyor. 20 Ocak'ta motorine 1 lira 15 kuruş zam yapılmasının ardından, benzine de 24 Ocak'ta 1 lira 43 kuruş zam yapılmıştı. Ancak, pazartesi günü benzinde yeni bir zam beklenmiyor.

akaryakıt

Yeni zamların özellikle motorin fiyatlarına yansıyacak olması, İstanbul'da motorin litre fiyatını 41,62 TL'ye, Ankara'da 42,32 TL'ye, İzmir'de ise 42,53 TL'ye çıkaracak. Bu durum, araç sahipleri ve işletmeler için ek maliyet anlamına gelerek, akaryakıt masraflarındaki artışı bir kez daha hissettirecek.

Akaryakıt fiyatlarındaki bu artışlar, tüketiciler üzerinde ekonomik bir baskı oluşturarak günlük yaşam giderlerini etkilemekte ve genel ekonomik duruma dair endişeleri artırmaktadır. Motorin fiyatlarındaki beklenen zam, bu bağlamda bireylerin ve işletmelerin bütçe planlamalarını yeniden gözden geçirmelerini ve tasarruf tedbirleri almalarını teşvik edebilir.

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