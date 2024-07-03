ENAG açıkladı: Haziran ayında enflasyon 4,27 arttı!

ENAG, bağımsız akademisyenler ve ekonomistler tarafından oluşturulan bir grup olarak, Türkiye İstatistik Kurumu'nun verileri açıklamasının ardından Haziran ayı enflasyon verilerini paylaştı. ENAG'ın Tüketici Fiyat Endeksi (E-TÜFE), Haziran ayında önceki aya göre %4,27 artarak yükseldi. Son 12 ayda ise enflasyon %113,08 seviyesinde gerçekleşti. 2024 yılının ilk altı ayında enflasyon oranı %41,16 olarak kaydedildi.



ENAG'ın Haziran Ayı Enflasyon Verileri

ENAG'ın yayımladığı verilere göre, Haziran itibarıyla Tüketici Fiyat Endeksi (E-TÜFE) %4,27 oranında arttı. Bu artış, son 12 ayda enflasyonun %113,08 yükselmesine neden oldu. 2024 yılının ilk yarısında ise enflasyon oranı %41,16 olarak gerçekleşti.