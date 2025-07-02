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Türkiye Nükleer Enerji Alanında Lider Olma Potansiyeline Sahip

ABD'li uzman Justin Friedman, Türkiye'nin nükleer enerji sektöründe lider olabileceğine dair güçlü inancını ifade etti.

Yayın Tarihi: 02.07.2025 16:42
Güncelleme Tarihi: 02.07.2025 16:42
Türkiye Nükleer Enerji Alanında Lider Olma Potansiyeline Sahip

Türkiye Nükleer Enerji Alanında Lider Olma Potansiyeline Sahip

ABD Dışişleri Bakanlığı Nükleer Enerji Kıdemli Danışmanı Justin Friedman, Türkiye'nin nükleer enerji alanında büyük bir potansiyel taşıdığını belirtti. Friedman, "Bence bugün çoğu koşul mevcut ve sektörden gördüklerimiz, Türkiye'nin iyi hükümet politikaları ve iyi bir işbirliği ile liderlik edebileceğine olan inancımı pekiştiriyor." dedi.

Nükleer Santraller Zirvesi'nde Önemli Açıklamalar

Friedman, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının destekleriyle Ankara Sanayi Odası ve Nükleer Sanayi Derneği işbirliğinde düzenlenen 11. Nükleer Santraller Zirvesi'nde, "SMR Devrimi için ABD Liderliği" başlıklı bir sunum gerçekleştirdi. ABD'de küçük modüler reaktör (SMR) alanında lisanslı beş şirket bulunduğunu ve nükleer ya da geleneksel enerji alanında çalışmalarını sürdüren bu şirketlerin güçlü bir özel sektör katılımını simgelediğini ifade etti.

Türk Özel Sektörü ve Yatırım İmkanları

Friedman, Türkiye'deki temasları kapsamında birçok büyük şirket ve sanayi derneğiyle bir araya geldiğini belirterek, "Bu görüşmelerden edindiğim izlenim, Türk özel sektörünün bugün nükleer alanda öncü olmak istediği yönünde." diye konuştu. Ayrıca, net ve öngörülebilir kuralların yatırımlar için ne kadar kritik olduğuna dikkat çekti.

Yatırım İhtiyacı ve Elektrik Fiyatlandırma Politikası

Friedman, yatırımların güvenli, istikrarlı ve güvenilir şebekelere yapılması gerektiğini vurguladı ve SMR projelerinin şebekeye nasıl ve ne zaman bağlanacağına dair net kuralların, yatırım iştahını artırabileceğini sözlerine ekledi. Ayrıca, nükleer enerjinin istikrarını yansıtan bir elektrik fiyatlandırma politikasının, Türkiye'de daha güçlü bir nükleer sektörün inşasına önemli katkılar sağlayabileceği görüşünü paylaştı.

Türkiye ve ABD Arasındaki İşbirliği Olanakları

Friedman, ABD ve Türkiye'nin nükleer sektörlerini geliştirirken en iyi uygulamaları paylaşmaları için büyük bir fırsat bulunduğunu belirterek, Türkiye'nin liderlik pozisyonunu nasıl alabileceğine dair düşüncelerini paylaştı.

Stratejik İşbirlikleri ve Anlaşmalar

Zirve kapsamında, Nükleer Sanayi Derneği (NSD) ile Bulgar Atom Forumu (BULATOM) yetkilileri arasında nükleer enerji alanında iyi niyet anlaşması imzalandı. Bu anlaşma, Türkiye ve Bulgaristan arasında nükleer enerjide yeni ortaklıklar ve bölgesel enerji işbirlikleri için stratejik bir adım olarak değerlendiriliyor.

ABD Dışişleri Bakanlığı Nükleer Enerji Kıdemli Danışmanı Justin Friedman, Enerji ve Tabii...

ABD Dışişleri Bakanlığı Nükleer Enerji Kıdemli Danışmanı Justin Friedman, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının destekleriyle Ankara Sanayi Odası ve Nükleer Sanayi Derneği işbirliğinde düzenlenen ve Anadolu Ajansının Global İletişim Ortağı olduğu 11. Nükleer Santraller Zirvesi'nin ikinci gününde "SMR Devrimi için ABD Liderliği" başlıklı bir sunum gerçekleştirdi.

ABD Dışişleri Bakanlığı Nükleer Enerji Kıdemli Danışmanı Justin Friedman, Enerji ve Tabii...

ABD Dışişleri Bakanlığı Nükleer Enerji Kıdemli Danışmanı Justin Friedman, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının destekleriyle Ankara Sanayi Odası ve Nükleer Sanayi Derneği işbirliğinde düzenlenen ve Anadolu Ajansının Global İletişim Ortağı olduğu 11. Nükleer Santraller Zirvesi'nin ikinci gününde "SMR Devrimi için ABD Liderliği" başlıklı bir sunum gerçekleştirdi.

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