Türkiye-Şili İş Forumu'nda Yeni Ticaret Anlaşmaları Vurgusu

Türkiye-Şili İş Forumu'nda Ticaret Anlaşmaları Gündemde

Şili Dışişleri Bakanı Alberto van Klaveren, Türkiye ile Şili arasındaki serbest ticaret anlaşmasının 15'inci yıl dönümüne yaklaşırken, bu anlaşmanın modernize edilmesi ve geliştirilmesi gerekliliğini vurguladı. Klaveren, "Hem Şili hem de Türkiye, çeşitli ortaklarla yeni ve daha iddialı ticaret anlaşmalarını başarıyla müzakere etti. İkili ticaret çerçevemizi küresel trendlerle uyumlu hale getirmenin zamanı geldi." şeklinde konuştu.

Diplomatik İlişkilerin 100. Yılı Kutlanacak

Türkiye-Şili İş Forumu, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Dışişleri Bakanı Klaveren ve Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Başkanı Nail Olpak gibi önemli isimlerin katılımıyla DEİK merkezinde düzenlendi. Klaveren, bir yıl sonra kutlanacak diplomatik ilişkilerin 100. yılı için önemli bir dönüm noktası olduğunu belirtti. Ayrıca, Türkiye'nin Şili için Avrasya'da kilit bir ticaret ortağı konumunda olduğunu ifade etti.

İşbirliğini Derinleştirmek İçin Fırsatlar

Klaveren, "Bizler işbirliğimizi derinleştirmek, pazara erişimi genişletmek ve dijital ticaret gibi yeni alanlarda fırsatlar yaratmalıyız," dedi. Klaveren, ayrıca yatırımları teşvik etmenin ve bilgi alışverişi için platformlar oluşturmanın önemini vurguladı.

Şili, Türkiye'nin Tek Serbest Ticaret Ortağı

DEİK Başkanı Nail Olpak, Şili'nin Türkiye'nin Latam'da serbest ticaret anlaşması yaptığı tek ülke olduğunu söyleyerek, iki ülkenin iş dünyasının bu fırsatları daha iyi değerlendirmesi gerektiğini belirtti. Olpak, Türkiye'nin dış ticaret hacminin 600 milyar doları geçtiğine dikkat çekerek, Şili'yi ülkemize yatırım yapmaya davet etti.

Altyapı ve Enerji Alanında İşbirliği Fırsatları

DEİK Türkiye-Şili İş Konseyi Başkanı Ahmet Bilge Anbarlılar, Şili'nin altyapı geliştirme, enerji dönüşümü ve teknolojik değişim alanlarında daha fazla işbirliği hedeflediğini ifade etti. Anbarlılar, "Türkiye'nin inşaat sektörü, Şili'nin altyapı projelerine önemli katkılar sağlayabilir," dedi. Aynı zamanda, Şili'nin lityum ve yenilenebilir enerji alanındaki uzmanlığının Türkiye'nin yeşil dönüşüm hedeflerine destek olabileceğini belirtti.

Şili Dışişleri Bakanı Alberto van Klaveren, DEİK merkezinde düzenlenen Türkiye-Şili İş Forumu'na katılarak konuşma yaptı.

Şili Dışişleri Bakanı Alberto van Klaveren, DEİK merkezinde düzenlenen Türkiye-Şili İş Forumu'na katılarak konuşma yaptı.