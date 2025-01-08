Türkiye, Türksat 5A İle Televizyon Yayıncılığında Çığır Açtı

Türkiye, Türksat 5A ile Televizyon Yayıncılığında Çığır Açtı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye'nin, 2021'de Türksat 5A ile ku bandını kullanmaya başlayan ilk ülkelerden biri olduğunu duyurdu. Uraloğlu, aynı zamanda Türksat 5A'nın sağladığı yüksek uydu kapasitesi sayesinde yüksek çözünürlüklü yayınlarda da artış yaşandığını belirtti.

Türksat 5A'nın Başarısı

Türksat 5A'nın faaliyetteki 4. yılına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Uraloğlu, uydu haberleşme alanındaki yeniliklerin önemini vurguladı. Yayın kalitesinin, uydu üzerinde kullanılan bant genişliğiyle doğru orantılı olduğunu ifade eden Uraloğlu, örnek olarak 8K çözünürlüklü televizyon kanalı için yaklaşık 36 megahertz bant genişliğine ihtiyaç duyulduğunu belirtti.

İhracat Gelirleri ve Hizmet Alanları

Uraloğlu, Türksat 5A'nın Avrupa, Orta Doğu, Afrika, Akdeniz, Ege Denizi ve Karadeniz gibi geniş bölgelerde televizyon yayıncılığı ve veri haberleşmesi hizmetleri sunduğunu açıkladı. Uydunun, Orta Doğu ve Kuzey Afrika Bölgesi’nde birçok kuruma hizmet verdiğini ve Suudi Arabistan merkezli Arabsat Uydu Operatörü gibi birçok firmanın Türksat 5A'dan yararlandığının altını çizdi.

Geleceğe Yatırım

Bakan Uraloğlu, Türksat 5A'nın kullandığı elektrikli itki sistemi sayesinde uydunun ömrünün 35 yılın üzerine çıktığını kaydetti. Bu sistem ile Türkiye'nin frekans ve yörünge haklarının 2056 yılına kadar güvence altına alındığını belirten Uraloğlu, ayrıca yakıt miktarındaki azalma ile kapasite artışı sağlandığını ifade etti.