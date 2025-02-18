Türkiye-Ukrayna İşbirliği: TOBB'da Yuvarlak Masa Toplantısı Gerçekleşti

Türkiye-Ukrayna Yuvarlak Masa Toplantısı TOBB'da Gerçekleşti

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Türk iş dünyasının, Ukrayna'nın yeniden inşa sürecine somut projelerle katkı sağlamayı hedeflediğini ifade etti. Toplantı, Bakan Bolat, Ukrayna Başbakan Yardımcısı ve Ekonomi Bakanı Yulia Sviridenko, ve Ukrayna Tarım Politikaları ve Gıda Bakanı Vitaliy Koval gibi önemli katılımcıların bulunduğu Birliğin Kabul Salonunda gerçekleştirildi.

İşbirliği ve Destek Vurgusu

Hisarcıklıoğlu, Türkiye ile Ukrayna arasındaki işbirliğinin, Ukrayna'nın bağımsızlığını kazanmasının ardından gelişmeye devam ettiğini belirtti. İki ülke liderleri arasındaki güçlü ilişkilere dikkat çeken Hisarcıklıoğlu, iş dünyasının Ukrayna'nın toprak bütünlüğü, bağımsızlığı ve egemenliğine olan desteğini yineledi.

Serbest Ticaret Anlaşması Umudu

Hatırlatmalarda bulunan Hisarcıklıoğlu, Eylül 2022'de Lviv'de düzenlenen iş forumunda önemli adımlar atıldığını, savaşın sona ermesindeki çabalarını sürdüreceklerini vurguladı. “Ukrayna ile serbest ticaret anlaşması (STA) imzalandı, Türkiye'de onay süreci tamamlandı. Kısa süre içinde Ukrayna'da da onaylanmasını umuyoruz. Anlaşma yürürlüğe girdiğinde, ticari ilişkilerde daha sağlam bir zemine sahip olacağız.”

Türk Firmaları ve Yatırımları

Ukrayna'da yaklaşık 700 Türk firmasının faaliyet gösterdiğini belirten Hisarcıklıoğlu, bu firmaların toplamda 3,5 milyar dolarlık önemli yatırımlara imza attığını ifade etti. Türkiye'nin Ukrayna'daki müteahhitlik alanındaki başarısını öne çıkararak, toplamda 10 milyar dolarlık değeri olan 300’ü aşkın projede Türk müteahhitlerinin yer aldığını ekledi.

Kesintisiz Destek ve İş Birliği

Türk iş dünyası, Ukrayna'nın yeniden inşası için müteahhitlik ve danışmanlık sektörlerindeki katkıları artırmayı hedefliyor. Hisarcıklıoğlu, “Kara gümrük kapılarının modernizasyonunda deneyimimiz var. Polonya-Ukrayna gümrüklerinde yetersiz olan fiziki yapıya katkı sağlamak isteriz.” diyerek, Türkiye'deki kamu-özel ortaklık projelerini Ukrayna'ya taşımak için istekli olduklarını vurguladı. Ayrıca, tarımsal ürünlerin sağlıklı depolanması konusunda uzmanlıklarını paylaşmayı hedeflediklerini ifade etti.