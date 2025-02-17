Türkiye Un Sektöründe Sözleşmeli Üretimle Verimlilik Artacak

TUSAF Başkanı Haluk Tezcan, sözleşmeli üretimin buğday verimliliğini artıracağını ve her iki tarafın da kazanç sağlayacağını açıkladı.

Yayın Tarihi: 17.02.2025 08:54
Güncelleme Tarihi: 17.02.2025 08:54
Türkiye Un Sektöründe Sözleşmeli Üretimle Verimlilik Artacak

Türkiye Un Sektöründe Sözleşmeli Üretimle Verimlilik Artacak

Türkiye Un Sanayicileri Federasyonu (TUSAF) Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Tezcan, Antalya'da düzenlenen 19. Uluslararası Kongre ve Sergisi'nin kapanışında yaptığı açıklamada, sözleşmeli üretim sayesinde buğday üreticilerinin daha verimli tohumlar kullanabileceğini belirtti. Tezcan, "Bu sayede hem un sanayicileri hem de üreticiler daha fazla kazanacak." dedi.

Türkiye, Un İhracatında Dünyanın Şampiyonu

Tezcan, Türkiye'nin un sektörü ihracatında son 11 yıldır dünya şampiyonu olduğunu vurgulayarak, makarnada da büyük başarı yakaladıklarını ve İtalya'dan sonra dünyanın en büyük ikinci üreticisi konumuna geldiklerini ifade etti.

İklim Değişikliğinin Etkileri ve Sürdürülebilirlik

Sürdürülebilir bir gelecek için iklim değişikliği, su ve tarım konularının önemini vurgulayan Tezcan, "İklim değişikliğinden en çok tarım sektörü etkileniyor. Biz de bunu dikkate alarak kongremizin ana temasını 'iklim, su ve tarım' olarak belirledik. İklim bizlere ders veriyor." açıklamasında bulundu.

Buğday Rekoltesinde Beklentiler

Bu yıl için buğday rekoltesinin yaklaşık 21 milyon ton civarında olmasını beklediklerini belirten Tezcan, "Mart ve nisan aylarındaki yağışlar buğday üretimi için çok önemli. Bir olumsuzluk olmazsa bu hedefe ulaşabiliriz." dedi.

Fiyat Artışı Beklentileri

Temel gıda maddesi ürünlerinde yakında bir fiyat artışı beklemediğini belirten Tezcan, Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) aracılığıyla yapılan buğday alımlarının kontrollerle devam ettiğini ifade etti. Ancak özel amaçlı unların fiyatlarının artabileceğini de ekledi.

Sözleşmeli Üretim ile Çiftçiye Destek

Tezcan, geçen yıl gündeme gelen sözleşmeli üretimi önemsediklerini vurguladı. Bu sistemin çiftçi ve sanayiciye önemli avantajlar sağlayacağını belirten Tezcan, "Sözleşmeli üretimle üretilen buğdaylar daha verimli olacaktır. Bu sayede her iki taraf da daha fazla kazanacak." dedi. Ayrıca, bu modelde arabuluculuk yapılacağını ve mahkeme süreçlerinin de hızlanacağını sözlerine ekledi.

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