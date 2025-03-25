Türkiye Varlık Fonu, Hazine Garantisi Olmadan Sendikasyon Kredisi Temin Etti

Türkiye Varlık Fonu (TVF), tarihi bir başarıya imza atarak ilk kez Hazine garantisi olmadan sendikasyon kredisi sağladı. TVF'den yapılan açıklamaya göre, toplam 837 milyon avroluk ve 285 milyon dolarlık bu kredi, 12 ülkeden 20 banka tarafından temin edildi. Kredinin vadesi ise iki yıl olarak belirlendi.

Bu önemli gelişme, uluslararası piyasalarda Türkiye ekonomisine duyulan güvenin bir kez daha tescillenmesi anlamına geliyor. Önceki yıllarda sendikasyon kredilerinde yer alan Hazine garantisi yapısı, bu yeni krediyle birlikte kaldırılmış oldu.

Sendikasyon kredisinin toplam maliyetleri, avro dilimi için yıllık Euribor + yüzde 2, dolar dilimi için ise yıllık SOFR + yüzde 2,25 olarak belirlendi. 2023 yılındaki borçlanma tutarının iki katından fazla talep alarak yatırımcılardan yoğun ilgi gördü. Ayrıca bu yılki sendikasyon kredisinde ilk kez dolar dilimi eklendi.

Kredi işlemi, 2019 ve 2023 yıllarında alınan sendikasyon kredileri gibi iki yıl vadeli olarak yapılandırıldı ve toplamda 1,1 milyar avro seviyesine ulaştı. Mevcut kredi, vadesi tamamlanan 2023 yılı sendikasyon kredisine göre yüzde 139 yenileme oranı ile gerçekleştirildi.

TVF'nin 2024 Şubat'ta gerçekleştirilen eurobond ihracı ve ekimdeki sukuk işlemi de uluslararası yatırımcılardan büyük ilgi görmüştü. Son işlem, uluslararası finans kuruluşlarının TVF'ye olan güvenini bir kez daha teyit etti. Krediye katılan banka sayısı, 4 yeni ülkeden 11 yeni banka ile toplamda 20'ye yükseldi.

Finansman sürecinde, ICBC Türkiye Yatırım Menkul Değerler AŞ, Emirates NBD Capital Limited ve First Abu Dhabi Bank PJSC koordinatör ve lider talep toplayıcı olarak görev üstlendi. Emirates NBD Bank PJSC, dokümantasyon ve kredi temsilcisi rollerini başarıyla yerine getirdi.