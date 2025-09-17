Türkiye ve Birleşik Krallık Firmaları Üçüncü Ülkelerde Ortak Altyapı Projelerine Odaklandı

Türkiye ve Birleşik Krallık firmaları üçüncü ülkelerde işbirliğine odaklandı

Birleşik Krallık Ankara Büyükelçiliği ve Türkiye Müteahhitler Birliği (TMB) işbirliğiyle düzenlenen "Türkiye-Birleşik Krallık Altyapı ve Bölgesel İşbirliği Forumu" İstanbul'da gerçekleştirildi. Etkinlikte, iki ülkenin firmaları Birleşik Krallık İhracat Kredi Ajansı (UKEF) temsilcilerinin de katılımıyla Kazakistan, Özbekistan ve Sırbistan'daki işbirliği fırsatlarını masaya yatırdı.

Forumda projelerin finansman modelleri, destek mekanizmaları, inşaat sektöründe dijitalleşme ile yeni teknolojiler ve uygulamalar ele alındı. Türkiye, Birleşik Krallık, Kazakistan ve Özbekistan'dan 100’den fazla firma temsilcisi katıldı; öğleden sonraki bölümde firmalar arasında ikili görüşmeler yapıldı.

Kenan Poleo: Güçlerin birleşimi gerçek etki yaratıyor

Birleşik Krallık İstanbul Başkonsolosu Kenan Poleo, açılış konuşmasında şu değerlendirmeyi yaptı: "Birleşik Krallık'ın finansman, mühendislik ve proje hazırlama alanlarındaki dünya standartlarındaki güçlü yönlerinin Türkiye'nin müteahhitlik uzmanlığıyla bir araya geldiğinde gerçek etkiye sahip bir ortaklık yarattığını" söyledi.

Poleo, İstanbul'daki görüşmelerin sürdürülebilir altyapı alanındaki liderliklerin Orta Asya ve Balkanlar'da nasıl fırsatlar yaratabileceğini gösterdiğini vurgulayarak, "verilerin bölge genelinde büyüme, yenilikçilik ve daha derin iş birliğine yönelik ortak bir isteği yansıttığını" ifade etti. Forumun yeni bir dönüm noktasına işaret ettiğini belirtti ve Birleşik Krallık ile Türkiye'nin bölgesel ortaklarla dönüştürücü altyapı projelerini hayata geçirme yollarını keşfetmek için bir arada olduğunu aktardı.

Tarık Sönmez: Üçüncü ülke işbirliği stratejik önemde

Ticaret Bakanlığı Uluslararası Hizmet Ticareti Genel Müdürü Tarık Sönmez, iki ülke inşaat sektörleri arasındaki ilişkinin yalnızca yerel projelerle sınırlı kalmayıp üçüncü ülkelerde ortak projeler yürütmeyi kapsadığını söyledi. Sönmez, Ocak 2024'te gerçekleştirilen 7'nci Türkiye-İngiltere Ortak Ekonomik ve Ticaret Komitesi (JETCO) Toplantısı'nda imzalanan Mutabakat Zaptı ile üçüncü ülkelerde işbirliği faaliyetlerinin başlatıldığını hatırlattı.

Sönmez, bu çerçevede Kazakistan, Özbekistan ve Sırbistan gibi bölgesel ortakların yatırımlar, bilgi birikimi ve sürdürülebilir kalkınma modellerinden yararlanacağına dikkat çekerek, uzun vadede Uganda, Kenya, Tanzanya ve Nijerya'nın da hedef pazarlar arasında değerlendirilebileceğini kaydetti.

Stuart Senior: Stratejik ortaklıklar refahı destekler

Birleşik Krallık'ın Altyapı İhracatlarından Sorumlu Kuruluşu Eş Başkanı Stuart Senior, dünya genelinde artan karmaşık altyapı projeleri karşısında uzmanlık ve yeniliği birleştirecek stratejik ortaklıklar kurmanın önemine vurgu yaptı. Senior, "Aynı zamanda faaliyet gösterdiğimiz ülkelerde refah artışını destekleyen uzun vadeli ortaklıklar kurmak anlamına gelmektedir. Birleşik Krallık şirketlerinin küresel ölçekte olumlu bir etki yaratmasını destekleme konusunda kararlıyız." dedi.

Senior, TMB ile işbirliğini sadece projelerin uygulanması değil, uluslararası kalkınma sonuçları açısından örnek bir model olarak gördüklerini belirterek Balkanlar ve Orta Asya'da birlikte çalışma fırsatlarının kendilerini heyecanlandırdığını aktardı.

Başar Arıoğlu: Türk müteahhitleri küresel itibar sahibi

TMB Başkan Vekili Başar Arıoğlu, Türk müteahhitlerinin on yıllardır kalite, güvenlik ve zamanlama açısından yüksek standartları koruyarak zorlu koşullarda büyük ölçekli projeleri başarıyla tamamladığını söyledi. Arıoğlu, Birleşik Krallık şirketlerinin mühendislik, tasarım, danışmanlık ve finans alanlarındaki uzmanlığı ile Türkiye'nin sahadaki deneyiminin tamamlayıcı olduğunu vurguladı.

Arıoğlu, Balkanlar ve Orta Asya'da yüksek kaliteli altyapıya talebin artmaya devam ettiğini belirterek, proje planlarını uyumlu hale getirip ev sahibi hükümetlerle işbirliği yaparak bu pazarların ihtiyaçlarına daha iyi cevap verilebileceğini söyledi. Ayrıca işbirliğinin Afrika'ya, özellikle Uganda, Ruanda ve Kenya gibi öncelikli ülkelere genişletilme potansiyelinin yüksek olduğunu ve Türkiye ile Birleşik Krallık firmalarının Suriye'nin yeniden imarı sürecinde öncü rol üstlenmesi gerektiğini ifade etti.

Sonuç olarak, forum iki ülke firmalarının finansman, mühendislik, proje geliştirme ve müteahhitlik uzmanlığını birleştirerek Orta Asya, Balkanlar ve potansiyel olarak Afrika pazarlarında ortak, sürdürülebilir ve dönüştürücü altyapı projeleri geliştirme kararlılığını ortaya koydu.