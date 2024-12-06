Türkiye ve İtalya Arasında Taşımacılıkta Tarihi İşbirliği Anlaşması

Uluslararası Nakliyeciler Derneği ve İtalya Taşımacılar Derneği'nden Önemli Adım

Uluslararası Nakliyeciler Derneği (UND) ile İtalya Taşımacılar Derneği (ALIS), taşımaların sorunsuz gerçekleştirilmesi ve tır sürücülerinin vize süreçlerini hızlandırmak için bir mutabakat zaptı imzaladı. İki dernek, bu önemli adımı İtalya'da düzenlenen ALIS Genel Kurulu sırasında duyurdu.

İki Ülke Arasındaki Ekonomik Bağlar

Türkiye ile İtalya arasındaki derin ekonomik ilişkiler doğrultusunda gündeme gelen sorunlar, mutabakat zaptının imzalanmasına zemin oluşturdu. Açıklamaya göre, Türkiye’nin İtalya’yı Avrupa ile ticaretinde kritik bir ortak olarak konumlandırdığı belirtilirken, iki ülke arasındaki ticaret hacminin 12 milyar avro ihracat ve 14 milyar avro ithalat seviyelerinde olduğu vurgulandı.

Ağır Geçiş Belgeleri ve Zorlu Vize Süreleri

Her ne kadar iki ülke arasındaki taşımacılık önemli bir ivme kazanmış olsa da, mevcut sınırlı geçiş belgeleri ve zorlu vize süreçleri bu potansiyelin önünde büyük engeller oluşturuyor. İki ülke arasında taşımacılık yapan firmalara verilen geçiş belgesi kotası, yalnızca 39 bin adetle sınırlı ve bu sayı yıl sonuna kadar tükenmesi bekleniyor. Transit geçiş belgeleri de sadece 7 bin adetle sınırlı durumda.

UND Başkanı Şerafettin Aras’tan Önemli Açıklamalar

Roma’da gerçekleştirilen imza töreninde bulunan UND Başkanı Şerafettin Aras, "Bugün burada yalnızca Türkiye ile İtalya arasındaki taşımacılığı geliştirmekle kalmıyor, ayrıca bölgesel lojistik altyapısının güçlenmesine de katkı sağlıyoruz. Bu anlaşma, ekonomik bağlarımızı güçlendiren tarihi bir adımdır." dedi.

Vize Süreçlerinin Kolaylaştırılması Kritik Öneme Sahip

Aras, İtalya'nın sürücüler için vize süreçlerini kolaylaştırmasının hem ticaret hem de lojistik açısından kritik bir adım olduğunu belirtti. "Tır yükü ve sürücüsü birbirinden ayrılamaz bir bütündür. Bu süreçlerde yaşanan gecikmeler, yalnızca lojistik sektörü için değil, ticaretin genel akışı için de büyük kayıplara yol açmaktadır." diye ekledi.

Geçmişteki Engeller Gelecekte Aşılacak

Mutabakat zaptının, taşımacılık sektörünü daha verimli ve sürdürülebilir hale getirme hedefi taşıdığına dikkat çeken Aras, "Bu mutabakat zaptı sadece bir işbirliği anlaşması değil, ortak vizyonumuzun bir göstergesidir. Türkiye ve İtalya olarak, lojistik ve ticarette daha güçlü bir geleceği birlikte inşa edeceğiz." dedi.