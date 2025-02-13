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Türkiye ve Pakistan Arasında Enerji ve Madencilik Alanında Önemli İşbirliği

Türkiye ile Pakistan, enerji dönüşümü ve madencilik alanında mutabakat zaptı imzaladı. İşbirliği anlaşmaları ilişkileri güçlendirmeyi hedefliyor.

Yayın Tarihi: 13.02.2025 14:00
Güncelleme Tarihi: 13.02.2025 14:00
Türkiye ve Pakistan Arasında Enerji ve Madencilik Alanında Önemli İşbirliği

Türkiye-Pakistan İşbirliği Gelişiyor

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Türkiye ile Pakistan arasında gerçekleştirilen önemli bir adımı duyurdu. İki ülke, enerji dönüşümü ve madencilik alanlarında mutabakat zaptı imzaladı.

Üst Düzey Görüşmelerde Anlaşma

Bakan Bayraktar, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif'in başkanlık ettiği Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi toplantısına katıldıklarını belirtti. Bu toplantıda, Pakistan Enerji Bakanı Sardar Awais Ahmad Khan Leghari ile birlikte enerji dönüşümü ve madencilik konularında ortaklık anlaşması imzalandı.

Enerji Sektöründe Derinleşen İşbirliği

Bayraktar, imzalanan anlaşmalarla birlikte petrol, doğal gaz ve kritik mineraller gibi alanlarda işbirliklerinin geliştirilmesinin hedeflendiğini ifade etti. Bu mutabakatın, Türkiye ve Pakistan arasındaki yakın ilişkilerin güçlendirilmesine katkı sağlayacağını vurguladı.

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