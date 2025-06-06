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Türkiye ve Romanya Arasındaki Bölgesel İş Birliği Güçleniyor

Türkiye ve Romanya arasındaki iş birliğinin, yeni siyasi gelişmelerle güçlenmesi bekleniyor. Enerji, güvenlik ve ticaret alanlarında yeni fırsatlar doğacak.

Yayın Tarihi: 06.06.2025 12:16
Güncelleme Tarihi: 06.06.2025 12:16
Türkiye ve Romanya Arasındaki Bölgesel İş Birliği Güçleniyor

Türkiye ve Romanya İlişkilerinde Yeni Dönem

Romanya'da Avrupa yanlısı bağımsız aday ve eski Bükreş Belediye Başkanı Nicușor Dan'ın Cumhurbaşkanı seçilmesinin ardından, Türkiye ile Romanya arasındaki siyasi, ticari ve ekonomik ilişkilerin güçlenerek bölgesel iş birliklerinin artması öngörülüyor.

Nicușor Dan, aşırı sağcı ve milliyetçi rakibi George Simion'u geride bırakarak göreve geldi. Bu yılki seçim, 2024'te yapılan itirazlar sonucu iptal edilen seçimlerin ardından gerçekleştirildi. Bu sonuçların, bölgesel istikrar açısından önemli bir dönüm noktası olması bekleniyor.

Yeni Fırsatlar ve Stratejik Ortaklıklar

Dan, göreve başlama konuşmasında ulusal istikrar ve demokratik kurumlara güvenin yeniden tesis edilmesinin önemini vurguladı. Ayrıca, Romanya'nın Avrupa Birliği ve NATO ile bağlarını güçlendirme taahhüdünde bulundu.

Yaşanan bu gelişmelerin, Türkiye ve Romanya arasında Karadeniz bölgesinde stratejik ortaklıkların derinleşmesi, enerji alanında iş birliğinin artması ve ticari ilişkilerin güçlenmesi açısından yeni fırsatlar doğurması bekleniyor.

Özellikle Orta Koridor ve Karadeniz üzerinden yürütülecek projeler, Türkiye ile Romanya arasındaki diplomatik ve ekonomik ilişkilerin gelişmesine ve ikili iş birliğinin daha üst bir seviyeye taşınmasına olanak sağlayabilir.

Uzman Görüşleri ve Olası Gelişmeler

Marmara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Meral Balcı, konuya ilişkin değerlendirmesinde, seçimlerin Romanya'nın dış politika yönelimi açısından kritik bir dönemeç olduğunu ifade etti. Dan’ın zaferinin Türkiye-Romanya ilişkileri açısından olumlu bir gelişme olduğunu vurguladı.

Balcı, savunma sanayisi, enerji güvenliği ve ticaret gibi alanlarda yeni ortaklıkların kurulmasının muhtemel olduğunu belirtti. Ayrıca, “Dan'ın yolsuzlukla mücadele ve hukukun üstünlüğü konularındaki taahhütleri, Türkiye'nin benzer reform süreçleriyle paralellik göstererek iki ülke arasında deneyim paylaşımını teşvik edebilir.” dedi.

Karadeniz Bölgesinde Güvenlik ve İş Birliği

Balcı, Türkiye ve Romanya'nın Karadeniz bölgesinin güvenliği ve istikrarı açısından kilit aktörler olduğunu belirterek, her iki ülkenin NATO üyesi olarak ortak stratejiler geliştirdiğine dikkat çekti. Son dönemde Türkiye'nin öncülüğünde kurulan Mayın Karşı Tedbirleri Karadeniz Görev Grubu, bölgesel güvenliğin sağlanması açısından büyük önem taşıyor.

Enerji güvenliği, siber savunma ve sınır ötesi suçlarla mücadele alanlarında ortak projelerin geliştirilmesi, bölgesel istikrarın pekiştirilmesine katkıda bulunabilir.

Ekonomik İş Birliği ve Yatırımlar

Merkezi Bükreş'te bulunan Ortadoğu Politika ve Ekonomi Enstitüsü Program Direktörü Ecaterina Matoi, dünya genelindeki ekonomik iş birliğinin hızla geliştiğini belirtti. Türkiye’nin enerji merkezi olma girişimi de bölgesel düzeyde önem arz ediyor.

Matoi, Türkiye'nin Romanya'ya doğrudan yatırımlarını artırma potansiyelinin olduğuna değinerek, “Rumen girişimcilerin Türkiye’ye yatırım yapmayı düşünmeleri için teşvik edici unsurlar bulunmaktadır” dedi.

Bölgesel ticaret ve yatırım için uzun vadeli teminatlar oluşturarak, iki ülkenin ekonomik kalkınmasına katkı sağlamanın kritik olduğuna işaret etti.

Romanya'da Avrupa yanlısı bağımsız aday ve eski Bükreş Belediye Başkanı Nicușor Dan'ın...

Romanya'da Avrupa yanlısı bağımsız aday ve eski Bükreş Belediye Başkanı Nicușor Dan'ın Cumhurbaşkanı seçilmesinin ardından Türkiye ile Romanya arasındaki siyasi, ticari ve ekonomik ilişkilerin güçlenerek bölgesel iş birliklerinin artması bekleniyor. Marmara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Meral Balcı (fotoğrafta), AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Romanya'da Avrupa yanlısı bağımsız aday ve eski Bükreş Belediye Başkanı Nicușor Dan'ın...

Romanya'da Avrupa yanlısı bağımsız aday ve eski Bükreş Belediye Başkanı Nicușor Dan'ın Cumhurbaşkanı seçilmesinin ardından Türkiye ile Romanya arasındaki siyasi, ticari ve ekonomik ilişkilerin güçlenerek bölgesel iş birliklerinin artması bekleniyor. Marmara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Meral Balcı (fotoğrafta), AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

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