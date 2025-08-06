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Türkiye ve Suriye Arasında Mutabakat Zaptları İmzalandı

Türkiye-Suriye yuvarlak masa toplantısında 10 mutabakat zaptı imzalandı, iş dünyası temsilcileri bir araya geldi.

Yayın Tarihi: 06.08.2025 14:48
Güncelleme Tarihi: 06.08.2025 14:48
Türkiye ve Suriye Arasında Mutabakat Zaptları İmzalandı

Türkiye-Suriye Yuvarlak Masa Toplantısı Gerçekleşti

Türkiye-Suriye yuvarlak masa toplantısı kapsamında mutabakat zaptları imza töreni düzenlendi. Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) ev sahipliğinde gerçekleştirilen toplantıya, Ticaret Bakan Yardımcısı Volkan Ağar, Suriye Ekonomi ve Sanayi Bakanı Muhammed Nidal Eş-Şaar, DEİK Başkanı Nail Olpak ve DEİK/Türkiye-Suriye İş Konseyi Başkanı İbrahim Fuat Özçörekçi ile iki ülke iş dünyası temsilcileri katıldı.

İmzalar Atıldı

Toplantı, DEİK Genel Merkezi'nde yapıldı. DEİK/Türkiye-Suriye İş Konseyi, DEİK-Şam Ticaret Odası, DEİK-Halep Ticaret Odası ve daha birçok kuruluş arasında toplamda 10 mutabakat zaptı imzalandı. İmzalanan belgeler, iki ülke arasındaki işbirliğini güçlendirmeyi hedefliyor.

Toplu Fotoğraf Çekimi

Tören sonrasında, katılımcılar bir araya gelerek toplu fotoğraf çektirdi. Bu an, iş dünyası için yeni fırsatların kapılarının aralanmasına vesile olacağı ümitleriyle dolu.

Türkiye-Suriye yuvarlak masa toplantısı kapsamında 10 mutabakat zaptının imza töreni, Dış Ekonomik...

Türkiye-Suriye yuvarlak masa toplantısı kapsamında 10 mutabakat zaptının imza töreni, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Genel Merkezi'nde gerçekleştirildi. Ticaret Bakan Yardımcısı Volkan Ağar (arka sağ 3), Suriye Ekonomi ve Sanayi Bakanı Muhammed Nidal Eş-Şaar (ortada), DEİK Başkanı Nail Olpak (arka sağ 4), DEİK/Türkiye-Suriye İş Konseyi Başkanı İbrahim Fuat Özçörekçi (ön sol 2) ve iki ülke iş dünyası temsilcilerinin katıldığı tören sonrası toplu fotoğraf çekimi yapıldı.

Türkiye-Suriye yuvarlak masa toplantısı kapsamında 10 mutabakat zaptının imza töreni, Dış Ekonomik...

Türkiye-Suriye yuvarlak masa toplantısı kapsamında 10 mutabakat zaptının imza töreni, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Genel Merkezi'nde gerçekleştirildi. Ticaret Bakan Yardımcısı Volkan Ağar (arka sağ 3), Suriye Ekonomi ve Sanayi Bakanı Muhammed Nidal Eş-Şaar (ortada), DEİK Başkanı Nail Olpak (arka sağ 4), DEİK/Türkiye-Suriye İş Konseyi Başkanı İbrahim Fuat Özçörekçi (ön sol 2) ve iki ülke iş dünyası temsilcilerinin katıldığı tören sonrası toplu fotoğraf çekimi yapıldı.

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