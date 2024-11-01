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Türkiye'ye Yabancı Yatırımlar Yükselişte

2024'ün ikinci çeyreğinde Türkiye'ye doğrudan yabancı yatırımlar %31,5 artarak 3 milyar 59 milyon dolara ulaştı.

Yayın Tarihi: 01.11.2024 12:38
Güncelleme Tarihi: 01.11.2024 12:38
Türkiye'ye Yabancı Yatırımlar Yükselişte

Türkiye'ye Doğrudan Yabancı Yatırımlar Artıyor

2024 yılının ikinci çeyreğinde Türkiye'ye doğrudan yabancı yatırımlar, bir önceki yılın aynı dönemine oranla %31,5 artarak 3 milyar 59 milyon dolar seviyesine ulaştı. Bu artış, Türkiye'nin ekonomik istikrarı ve yatırımcılar için cazibesinin arttığını göstermektedir.

Küresel Yatırımlar ve Türkiye'nin Konumu

Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD), 2024 yılının ilk yarısına dair hazırladığı raporda, dünya genelinde doğrudan yabancı yatırım girişlerinin zorluklara rağmen devam ettiğini belirtti. Bu dönemde küresel doğrudan yabancı yatırımlar toplam 802 milyar dolar olarak kaydedilirken, yatırım akışlarının büyük bir kısmı yılın ilk çeyreğinde gerçekleşti.

OECD Ülkelerdeki Yatırım Eğilimleri

OECD üyesi ülkelerde doğrudan yabancı yatırım girişleri yılın ilk yarısında %80 oranında bir artış gösterdi. Ancak, jeopolitik riskler ve ekonomik belirsizlikler, yabancı yatırımcıların güvenini olumsuz etkiledi. Bu bağlamda, Çin'deki doğrudan yabancı yatırımlarda meydana gelen düşüş, OECD üyesi olmayan G20 ülkelerinde yatırım akışlarının %19 azalmasına yol açtı.

ABD'nin Yatırımcılar İçindeki Rolü

ABD, bu süre zarfında dünya genelinde en büyük doğrudan yabancı yatırım yapılan ülke konumunu korudu. OECD verilerine göre, Türkiye'ye yılın ilk çeyreğinde 1 milyar 460 milyon dolar ve ikinci çeyreğinde ise 3 milyar 59 milyon dolar doğrudan yabancı yatırım girişi gerçekleşti.

Geçen Yıla Göre Karşılaştırmalar

2023 yılının ilk çeyreğinde Türkiye'ye yapılan doğrudan yabancı yatırımlar 2 milyar 650 milyon dolar, ikinci çeyreğinde ise 2 milyar 320 milyon dolar seviyesindeydi. Bu yılın ikinci çeyreğindeki %31,5’lik artış, Türkiye'nin yabancı yatırımcılar için cazibe merkezi olma özelliğini sürdüreceğini gösteriyor.

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