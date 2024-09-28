Türkiye'ye Yerli Tren Muayene Sistemi Geliyor

Yerli ve Milli Otomatik Tren Muayene Sistemi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye'de geliştirilen otomatik tren muayene istasyonlarının (OTMİ) yıl sonunda devreye alınacağını duyurdu. Bu sistemlerin, trenler hareket halindeyken dahi otonom olarak demir yolu araçlarının muayenesini gerçekleştireceğini belirtti.

İleri Seviye Muayene İmkanları

Uraloğlu, OTMİ'lerin mevcut muayene istasyonlarından daha gelişmiş bir teknolojiyle donatıldığını ifade etti. Bu sayede, trenlerdeki olası çatlak ve hatalar önceden tespit edilerek büyük kayıpların önüne geçilecek.

Dijitalleşme ve Akıllı Sistemler

Demir yollarında da dijitalleşme ve akıllı sistem dönüşümünü başlattıklarını dile getiren Uraloğlu, OTMİ projesinin, uluslararası standartlara uygun olup güvenli ve hızlı taşımacılığı mümkün kılacağını sözlerine ekledi.

Elektronik Kontrol ve Dışa Bağımlılığın Azalması

Trenlerin yürüyen aksam, yük dengesi ve arıza kontrollerinin tamamen elektronik sensörler ve akıllı yazılımlar ile gerçekleştirileceği, bakım ve onarımdaki dışa bağımlılığı azaltacağı vurgulandı.

Raydan Çıkmaların Önüne Geçmek

Uraloğlu, OTMİ Geliştirme Projesi'nin 2021 yılında Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) ve TÜBİTAK RUTE arasında imzalandığını bildirdi. OTMİ ile birlikte raydan çıkmaların önüne geçilmesi sağlanacak. Proje, tren muayene istasyonlarının kurulumunu ve ihtiyaç duyulan sistemlerin geliştirilmesini içermektedir.

Bu projenin, uluslararası araştırma ve inovasyon projeleri arasında yer aldığı belirtilerek, OTMİ'nin anomali tespiti ve bakım süreçlerinin yönetimi konusundaki faydaları da sıralandı.