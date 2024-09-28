DOLAR
34,16 0,08%
EURO
38,11 0,02%
ALTIN
2.913,97 0,03%
BITCOIN
2.246.302,07 0,14%

Türkiye'ye Yerli Tren Muayene Sistemi Geliyor

Yerli otomatik tren muayene sistemleri, trenlerin hareket halindeyken hataları tespit edecek.

Yayın Tarihi: 28.09.2024 12:06
Güncelleme Tarihi: 28.09.2024 12:06
Türkiye'ye Yerli Tren Muayene Sistemi Geliyor

Yerli ve Milli Otomatik Tren Muayene Sistemi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye'de geliştirilen otomatik tren muayene istasyonlarının (OTMİ) yıl sonunda devreye alınacağını duyurdu. Bu sistemlerin, trenler hareket halindeyken dahi otonom olarak demir yolu araçlarının muayenesini gerçekleştireceğini belirtti.

İleri Seviye Muayene İmkanları

Uraloğlu, OTMİ'lerin mevcut muayene istasyonlarından daha gelişmiş bir teknolojiyle donatıldığını ifade etti. Bu sayede, trenlerdeki olası çatlak ve hatalar önceden tespit edilerek büyük kayıpların önüne geçilecek.

Dijitalleşme ve Akıllı Sistemler

Demir yollarında da dijitalleşme ve akıllı sistem dönüşümünü başlattıklarını dile getiren Uraloğlu, OTMİ projesinin, uluslararası standartlara uygun olup güvenli ve hızlı taşımacılığı mümkün kılacağını sözlerine ekledi.

Elektronik Kontrol ve Dışa Bağımlılığın Azalması

Trenlerin yürüyen aksam, yük dengesi ve arıza kontrollerinin tamamen elektronik sensörler ve akıllı yazılımlar ile gerçekleştirileceği, bakım ve onarımdaki dışa bağımlılığı azaltacağı vurgulandı.

Raydan Çıkmaların Önüne Geçmek

Uraloğlu, OTMİ Geliştirme Projesi'nin 2021 yılında Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) ve TÜBİTAK RUTE arasında imzalandığını bildirdi. OTMİ ile birlikte raydan çıkmaların önüne geçilmesi sağlanacak. Proje, tren muayene istasyonlarının kurulumunu ve ihtiyaç duyulan sistemlerin geliştirilmesini içermektedir.

Bu projenin, uluslararası araştırma ve inovasyon projeleri arasında yer aldığı belirtilerek, OTMİ'nin anomali tespiti ve bakım süreçlerinin yönetimi konusundaki faydaları da sıralandı.

İLGİLİ HABERLER

Yastık altında 5-10 kuruşu kalana müjde! Mevduatlardan para oraya akıyor

O Belediyede KPSS'siz En Az İlkokul Mezunu Personel Alımı Başladı! Bulaşıkçı, Garson, Tatlı Ustası, Temizlik Görevlisi...

O Sıfır cep telefonlarını almak hayal olacak! En ucuz cep telefonu Ocak’ta 45.000 TL’yi geçecek

PS Plus Ekim Ayında 4 Bin 890 TL Değerinde 3 Ücretsiz Oyun Sunacak

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu Rize-Artvin Havalimanı'nın Uçuş Gelişmelerini Değerlendirdi
2
Sakarya'daki Mobilya Sektör Zirvesi Başarıyla Gerçekleştirildi
3
Baykar'ın Bayraktar AKINCI TİHA'sı TOLUN IIR ile Başarılı Atış Testi Gerçekleştirdi
4
O bankanın müşterilerine yüzde 50 indirim geldi! Nasıl ödeyim diye kara kara düşünmeye son
5
Kurban Bayramı’nda hesaplara çift ikramiye yatacak! SSK BAĞKUR fark etmez
6
Çankırı'da Jeotermal Kaynak Arama İhalesi Düzenlenecek
7
Dostoyevski'nin 'Suç ve Ceza'sı Tiyatroda

Yastık altında 5-10 kuruşu kalana müjde! Mevduatlardan para oraya akıyor

Milyonlarca sürücüye müjde geldi! Radar cezaları geri ödenecek

Öğrencilere müjde! Devlet destekli ekmek kapısı projesi açıklandı

Resmi Gazete’de yeni vergi kararı! Neredeyse tüm esnafı ilgilendiriyor

O Belediyede KPSS'siz En Az İlkokul Mezunu Personel Alımı Başladı! Bulaşıkçı, Garson, Tatlı Ustası, Temizlik Görevlisi...

Ankara Büyükşehir Belediyesi 300 ila 500 Arası Kadın/Erkek İtfaiye Eri Alımı Yapacak! İşte Başvuru Şartları ve Detaylar

2000 Sonrası Sigortalılara Büyük Müjde! Torba Yasa ile Erken Emeklilik Fırsatı

İslam Memiş Altın Yatırımcılarını "Çok Pişman Olursunuz!" Deyip Gram Altının 4 Bin 500 TL Olacağı Tarihi Duyurdu

28 Eylül 2024 Cumartesi Günlük Burç Yorumları: Bugün Sizi Neler Bekliyor?

PS Plus Ekim Ayında 4 Bin 890 TL Değerinde 3 Ücretsiz Oyun Sunacak

O Sıfır cep telefonlarını almak hayal olacak! En ucuz cep telefonu Ocak’ta 45.000 TL’yi geçecek

Epic Games Store 26 Eylül-4 Ekim Haftası Ücretsiz Oyunu Açıklandı: The Spirit and the Mouse