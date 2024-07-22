Bist 100
10.343,31 2%
DOLAR
32,66 0,03%
EURO
35,14 0,01%
ALTIN
2.435,95 0,02%

Türkiye-Yunanistan İpsala-Kipi Sınır Köprüsü Projesinde Hız Kazanıldı

İpsala-Kipi sınırında yeni köprü projesinin inşaat süreci hızlanıyor. Ticaret ve ulaşımda önemli kolaylıklar sağlanacak.

Yayın Tarihi: 22.07.2024 13:38
Güncelleme Tarihi: 22.07.2024 13:38
Türkiye-Yunanistan İpsala-Kipi Sınır Köprüsü Projesinde Hız Kazanıldı

İpsala-Kipi Sınır Geçiş Köprüsü Projesinde Gelişmeler

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye ile Yunanistan arasında ilerleyen İpsala-Kipi 2. Sınır Geçiş Köprüsü Projesi çalışmalarında önemli ilerlemeler kaydedildiğini duyurdu. Uraloğlu, proje onaylandıktan sonra inşaat ihale sürecine geçeceklerini belirtti.

Proje Süreci ve İşbirliği

Uraloğlu, yaptığı açıklamada, köprünün iki ülke arasında ulaşım kolaylığı ve ticaretin artmasına katkı sağlayacağını ifade etti. 22 Ocak 2004'te Atina'da imzalanan mutabakat zaptıyla başlayan süreç, 10 Haziran 2006'da Yunanistan ile ortak olarak yürütülecek projeye karar verilmesiyle devam etti.

Köprünün Teknik Detayları

Proje, Meriç Nehri üzerinde inşa edilecek ve toplamda 841 metre uzunluğunda, 4 şeritli olarak tasarlanacak. Uraloğlu, mevcut köprünün 1958 yılında yapıldığını ve artan trafiği karşılayamadığını vurgulayarak, bu yeni köprünün büyük bir gereklilik olduğunu belirtti.

Bölgesel Etkiler

Bu köprü, sadece Türkiye ve Yunanistan için değil, tüm bölge için stratejik bir öneme sahip. Selanik-Sofya-Berlin güzergahındaki bağlantıları güçlendirecek olan köprü, Egnatia Otoyolu üzerinden Pan-Avrupa Koridoru ve Balkan ülkeleri ile fonksiyonel ilişkileri artıracak.

Uraloğlu, projelerin onaylanmasını takiben ihale hazırlıklarına hemen başlayacaklarını ve inşaat süreçlerinin en kısa süre içinde başlayacağını ifade etti.

İLGİLİ HABERLER

Temmuz ayı bitmeden ev ve araba alacak burçlar! Şans bu kez onlardan yana olacak

Yaş sınırı yok, en az ilkokul mezunu olmak yeter! Bakanlık işçi alımı için düğmeye bastı

Evden çıkmanıza bile gerek yok! Kimliğiyle başvurana 10.000 TL'lik piyango gibi ödeme

Şikayet eden parasını geri alacak! Meğer yıllardır hep fazladan ödenmiş

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Az önce duyuruldu! Maaş zammı yüzde 28'e çıkarıldı: İşte yeni maaşlar
2
Miras kavgalarını bitiren karar! Babadan, dededen mirası olanlar dikkat!
3
Sigaraya zam yok indirim var! Fiyat etiketleri tekrar değişti: İşte güncel sigara fiyatları
4
Emeklilerin maaş takvimi değişti! Kimse bunu beklemiyordu: İşte yeni tarihler
5
İBB'den kadınlara destek! Başvuranın evine kadar koliyle gelecek
6
Kuyumcular isyan etti! Altın fiyatlarında böylesi ilk kez oluyor
7
İhtiyaç sahiplerine koli koli erzak yardımı! Kızılay başvuru ekranını şimdi açtı

32’li tuvalet kağıdı 119 TL! Bugün son defa raflarda bulunuyor

Temmuz ayı bitmeden ev ve araba alacak burçlar! Şans bu kez onlardan yana olacak

Şikayet eden parasını geri alacak! Meğer yıllardır hep fazladan ödenmiş

Yaş sınırı yok, en az ilkokul mezunu olmak yeter! Bakanlık işçi alımı için düğmeye bastı

Düğün yapacaklar, düğüne gidecekler şok olacak! Gram altında dudak uçuklatan yeni tahmin

Emeklinin nakit derdini şak diye kesecek ödeme! Tamı tamına 125.000 TL anında hesaplara yansıtılacak

Evden çıkmanıza bile gerek yok! Kimliğiyle başvurana 10.000 TL'lik piyango gibi ödeme

45 yaşın üzerindeki erkekler hemen yaptırsın! Tehlikenin farkında bile değiller

Domates, biber salçası, domates rendesi indirimi! BİM’den adeta bayram ettirecek katalog

O ürünlere yüzde 30 birden indirim geldi! ŞOK 23-24-25 Temmuz aktüel ürünler kataloğu

Tatile çıkmadan önce BİM'deki indirime koşun! BİM 22-23-24-25 TEMMUZ indirimleri başladı

Yumurtadan vazgeçiren B12 deposu! Faydası saymakla bitmiyor: Taş gibi vücutların sırrı onda çıktı