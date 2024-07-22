Türkiye-Yunanistan İpsala-Kipi Sınır Köprüsü Projesinde Hız Kazanıldı

İpsala-Kipi Sınır Geçiş Köprüsü Projesinde Gelişmeler

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye ile Yunanistan arasında ilerleyen İpsala-Kipi 2. Sınır Geçiş Köprüsü Projesi çalışmalarında önemli ilerlemeler kaydedildiğini duyurdu. Uraloğlu, proje onaylandıktan sonra inşaat ihale sürecine geçeceklerini belirtti.

Proje Süreci ve İşbirliği

Uraloğlu, yaptığı açıklamada, köprünün iki ülke arasında ulaşım kolaylığı ve ticaretin artmasına katkı sağlayacağını ifade etti. 22 Ocak 2004'te Atina'da imzalanan mutabakat zaptıyla başlayan süreç, 10 Haziran 2006'da Yunanistan ile ortak olarak yürütülecek projeye karar verilmesiyle devam etti.

Köprünün Teknik Detayları

Proje, Meriç Nehri üzerinde inşa edilecek ve toplamda 841 metre uzunluğunda, 4 şeritli olarak tasarlanacak. Uraloğlu, mevcut köprünün 1958 yılında yapıldığını ve artan trafiği karşılayamadığını vurgulayarak, bu yeni köprünün büyük bir gereklilik olduğunu belirtti.

Bölgesel Etkiler

Bu köprü, sadece Türkiye ve Yunanistan için değil, tüm bölge için stratejik bir öneme sahip. Selanik-Sofya-Berlin güzergahındaki bağlantıları güçlendirecek olan köprü, Egnatia Otoyolu üzerinden Pan-Avrupa Koridoru ve Balkan ülkeleri ile fonksiyonel ilişkileri artıracak.

Uraloğlu, projelerin onaylanmasını takiben ihale hazırlıklarına hemen başlayacaklarını ve inşaat süreçlerinin en kısa süre içinde başlayacağını ifade etti.