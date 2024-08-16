TÜRKONFED Başkanı Sönmez: İstanbul Depremi Ekonomik Etkileri Büyütecek

TÜRKONFED Başkanı Sönmez'den Kritik Açıklamalar

TÜRKONFED Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Sönmez, deprem riskinin Türkiye'nin ekonomik yapısı üzerindeki etkilerine dikkat çekti.

Depremler Ekonomik Yıkım Getiriyor

Sönmez, 17 Ağustos 1999 Marmara Depremi'nin 25. yıl dönümünde yaptığı açıklamada, "Beklenen büyük İstanbul depreminde ekonomik etki katlanarak büyüyecek çünkü üretim gücümüz fay hatlarının üzerinde duruyor," ifadesini kullandı.

Kentlerin Dayanıklılığı Beka Meselesi

Ülkemizin büyük bir bölümünün deprem kuşağında yer aldığını vurgulayan Sönmez, Adana, İzmir ve Denizli'nin yanı sıra diğer şehirlerin de risk altında olduğunu belirtti.

İstanbul'un Ekonomik Rolü

İstanbul’un milli gelirin %31’ini oluşturduğunu ve vergilerin %45’ini ödediğini hatırlatan Sönmez, bu durumun İstanbul'un büyüme ve ticaret açısından ne denli kritik olduğunu ortaya koyduğunu ifade etti.

Bölgesel Denge ve Gelişmişlik

Sönmez, "Üretim ve ticaretin Marmara'dan Anadolu'ya yayılması, gelişmişlik farklarını azaltacak," şeklinde konuştu. Bu durum, yeni İstanbul ve Marmara bölgelerinin kurulmasının gerekliliğini gündeme getirdi.

Deprem Fonları ve İşbirliği İhtiyacı

Devletin algısının değişmesi gerektiğine işaret eden Sönmez, özel sektör ve kamu işbirliğinde deprem fonlarının hayata geçirilmesi gerektiğini vurguladı. "Gelecek asrı kapsayacak bir deprem fonu kurgulamalıyız," dedi.

KOBİ’lere Destek

Sönmez, "Fabrika Yapan TOKİ" modeli ile Anadolu'da KOBİ’lerin desteklenmesi gerektiğini dile getirerek, bu sayede kaliteli üretimin artacağına inandığını belirtti.