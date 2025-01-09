TÜRKPATENT Başkanı Durak, AA'nın 'Yılın Kareleri' Oylamasına Katıldı

TÜRKPATENT Başkanı Durak, Anadolu Ajansı'nın 'Yılın Kareleri' oylamasına katılarak önemli bir etkinlikte yer aldı.

Yayın Tarihi: 09.01.2025 13:27
Güncelleme Tarihi: 09.01.2025 14:30
TÜRKPATENT Başkanı Durak, AA'nın 'Yılın Kareleri' Oylamasına Katıldı

TÜRKPATENT Başkanı Durak, AA'nın Oylamasında

Türk Patent ve Marka Kurumu (TÜRKPATENT) Başkanı Muhammed Zeki Durak, Anadolu Ajansı'nın düzenlediği 'Yılın Kareleri' oylamasına katıldı. Bu etkinlik, fotoğrafçılığın ve sanatsal ifadenin önemini vurgulayan önemli bir organizasyon olarak öne çıkıyor.

Durak, bu katılımıyla birlikte TÜRKPATENT'in yenilikçi bakış açısını ve kültürel etkinliklerdeki yerini bir kez daha gözler önüne serdi. Fotoğrafçılık alanındaki başarılı çalışmaların desteklenmesi gerektiğini ifade eden Durak, Anadolu Ajansı'nın bu tür organizasyonlarının önemine dikkat çekti.

Bu oylama, hem sanatçılara hem de fotoğrafseverlere ilham verme amacı güdüyor ve sosyal medyada büyük ilgi topluyor. Katılımcıların, çeşitli kategorilerdeki eserleri değerlendirmesi bekleniyor.

Türk Patent ve Marka Kurumu (TÜRKPATENT) Başkanı Muhammed Zeki Durak, Anadolu Ajansının (AA)...

Türk Patent ve Marka Kurumu (TÜRKPATENT) Başkanı Muhammed Zeki Durak, Anadolu Ajansının (AA) 2024'e damga vuran olaylara, yaşam ve günlük hayata ilişkin fotoğraflarının yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Türk Patent ve Marka Kurumu (TÜRKPATENT) Başkanı Muhammed Zeki Durak, Anadolu Ajansının (AA)...

Türk Patent ve Marka Kurumu (TÜRKPATENT) Başkanı Muhammed Zeki Durak, Anadolu Ajansının (AA) 2024'e damga vuran olaylara, yaşam ve günlük hayata ilişkin fotoğraflarının yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

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