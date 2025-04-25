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TÜRKPATENT'te Yerli Patent Başvuruları 10 Bini Aştı

TÜRKİYE’de ilk kez yerli patent başvuruları 10 bin 186'ya ulaşarak bir rekora imza atıldı. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı önemli verileri paylaştı.

Yayın Tarihi: 25.04.2025 12:45
Güncelleme Tarihi: 25.04.2025 12:45
TÜRKPATENT'te Yerli Patent Başvuruları 10 Bini Aştı

TÜRKİYE, yerli patent başvurularında tarihi bir başarıya imza atarak, TÜRKİYE Patent ve Marka Kurumu (TÜRKPATENT)'e yapılan başvuruların sayısını 10 bin 186'ya çıkardı. Bu gelişme, Türkiye'nin fikri mülkiyet alanındaki ilerlemesini gözler önüne sererken, Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Muhammet Kasım Gönüllü ve TÜRKPATENT Başkanı Muhammed Zeki Durak etkinlikte önemli açıklamalarda bulundu.

Dünya Fikri Mülkiyet Günü Etkinliği

TÜRKPATENT, "Sınai Mülkiyet ve Müzik: Sınai Mülkiyetin Ritmini Hissedin" temasıyla düzenlediği etkinlikte, Türkiye'nin fikri mülkiyet alanında ulaştığı başarıları paylaştı. Gönüllü, müziğin notalardan oluşan bir ritim gibi, fikri mülkiyetin de yenilik ve kalkınmanın temel unsuru olduğunu vurguladı.

Fikri Mülkiyette Hızla Büyüyen İstatistikler

Gönüllü, son 23 yılda geçerli tescile sahip sınai mülkiyet portföyünün 93 binden 2 milyona yükseldiğini belirtti. Ayrıca, Türkiye'nin dünya genelinde patent başvurularında 12'nci, marka başvurularında 6'ncı, ve tasarım başvurularında 2'nci sırada olduğunu söyledi.

Üniversitelerin Rolü Arttı

TÜRKPATENT Başkanı Durak, üniversitelerin sadece bilgi üretmekle kalmayıp, bu bilgiyi sınai mülkiyetle koruyarak ekonomik değere dönüştürmek adına daha fazla sorumluluk üstlendiğini ifade etti. 2024 yılı itibarıyla, üniversiteler üzerinden yapılan patent başvurularının oranı %12,4 seviyesine ulaştı. Bu oran, 2010 yılında yalnızca %0,20'ydi.

IP Öncüleri Projesi

Durak, aynı zamanda gençleri fikri mülkiyet konusunda bilinçlendirmek için başlatılan “IP Öncüleri Projesi” hakkında bilgi verdi. Bu proje ile 12 üniversiteden 24 öğrenciye eğitim verilerek, 2 bin 450 meslek lisesi öğrencisinin fikri mülkiyet hakkında bilgi sahibi olması sağlandı.

Etkinlik sonunda, Bakan Yardımcısı Gönüllü ve Durak, 'IP öncüsü' olarak belirlenen öğrencilere teşekkür belgelerini takdim etti.

"Sınai Mülkiyet ve Müzik: Sınai Mülkiyetin Ritmini Hissedin" temasıyla düzenlenen Dünya Fikri...

"Sınai Mülkiyet ve Müzik: Sınai Mülkiyetin Ritmini Hissedin" temasıyla düzenlenen Dünya Fikri Mülkiyet Günü etkinliği, Türk Patent ve Marka Kurumunda (TÜRKPATENT) gerçekleştirildi. Etkinliğe katılan, Türk Patent ve Marka Kurumu Başkanı Prof. Dr. Muhammed Zeki Durak konuşma yaptı.

"Sınai Mülkiyet ve Müzik: Sınai Mülkiyetin Ritmini Hissedin" temasıyla düzenlenen Dünya Fikri...

"Sınai Mülkiyet ve Müzik: Sınai Mülkiyetin Ritmini Hissedin" temasıyla düzenlenen Dünya Fikri Mülkiyet Günü etkinliği, Türk Patent ve Marka Kurumunda (TÜRKPATENT) gerçekleştirildi. Etkinliğe katılan, Türk Patent ve Marka Kurumu Başkanı Prof. Dr. Muhammed Zeki Durak konuşma yaptı.

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