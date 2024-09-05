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TÜSİAD Başkanı Orhan Turan'dan OVP Değerlendirmesi

OVP ile ilgili açıklamalarda bulunan Orhan Turan, sanayideki dönüşüm ve reformlar ile rekabet gücünün artırılması gerektiğini belirtti.

Yayın Tarihi: 05.09.2024 22:30
Güncelleme Tarihi: 05.09.2024 22:30
TÜSİAD Başkanı Orhan Turan'dan OVP Değerlendirmesi

TÜSİAD Başkanı Orhan Turan'dan Önemli Açıklamalar

Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Turan, 2025-2027 dönemini kapsayan Orta Vadeli Programı (OVP) değerlendirdi.

Sanayide Yapısal Dönüşüm ve Rekabet Gücü

Turan, sanayide vurgulanan yapısal dönüşüm, Ar-ge ve yenilik ekosistemi gibi alanlarda reformları hızlandırmanın önemli olduğunu belirtti. Bu dönüşüm sürecinin yanı sıra yeşil ve dijital dönüşüm, beşeri sermayenin güçlendirilmesi gibi konuların da hayata geçirilmesi gerektiğine dikkat çekti.

Enflasyonla Mücadele ve Mali Disiplin

OVP'de enflasyonla mücadelenin kararlılıkla süreceğinin vurgulanmasının umut verici olduğunu ifade eden Turan, sıkı para politikası ve kamuda tasarruf anlayışının önemine işaret etti. "Bu süreçte kalıcı başarı için özel sektör olarak üzerimize düşeni yapacağız. Olumlu sonuçlar elde edebilmemiz adına yapısal reformların hayata geçirilmesi kritik bir öneme sahiptir," dedi.

Kayıt Dışılık ile Mücadele

Turan, özellikle kayıt dışılıkla mücadelede somut adımlar atılması gerektiğinin altını çizerek, "Dezenflasyon ve dengelenme sürecine paralel olarak OVP'de belirtilen alanlarda hızla ilerlemeliyiz. Rekabet gücümüzü artırmak için gerekli reformları hayata geçirmeye devam edeceğiz," şeklinde konuştu.

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