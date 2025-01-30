DOLAR
35,77 0,1%
EURO
37,39 -0,25%
ALTIN
3.201,99 -0,95%
BITCOIN
3.785.005,72 -1,27%

TÜSİAD, Startuplar ve Teknoloji Firmaları Raporunu Tanıttı

TÜSİAD, Türkiye'nin girişimcilik ekosistemini uluslararası platformda tanıtmayı hedefleyen raporunu Ankara'da duyurdu.

Yayın Tarihi: 30.01.2025 15:47
Güncelleme Tarihi: 30.01.2025 16:04
TÜSİAD, Startuplar ve Teknoloji Firmaları Raporunu Tanıttı

Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD), Ankara'da düzenlenen etkinlikte "Startuplar ve Teknoloji Firmaları için Avrupa, Orta Doğu ve Afrika Bölgesinin Cazibe Merkezi Olarak Türkiye" adlı raporunu tanıttı. TÜSİAD Yönetim Kurulu Üyesi İzel Levi Coşkun, bu raporla Türkiye'nin girişimcilik ekosistemine uluslararası alanda dikkat çekmeyi amaçladıklarını belirtti.

Coşkun, Türkiye'nin girişimcilik ekosisteminin son yıllarda önemli bir büyüme ve dinamizm gösterdiğini vurgulayarak, 2018'de gerçekleşen 139 yatırımın toplam değerinin 84 milyon dolar olduğunu, 2023 itibarıyla ise bu sayının 340 yatırım ile birlikte 1,9 milyar dolara ulaştığını ifade etti.

Yatırımlardaki bu hızlı artışın, Türkiye'nin inovasyonu teşvik konusundaki kararlılığı ve girişimcilik için sunduğu elverişli ortamı gösterdiğini söyleyen Coşkun, melek yatırımcılar ve girişim sermayeleri gibi kaynakların artan ilgisinin ekosistemin gelecekteki potansiyelini güçlendirdiğini dile getirdi.

Başarıyı sürdürülebilir kılmak için doğru ortaklıklar kurmanın ve iş birliğini geliştirmenin önemini vurgulayan Coşkun, sözlerini şöyle sürdürdü: "Startuplar ve Teknoloji Firmaları için Avrupa, Orta Doğu ve Afrika Bölgesinin Cazibe Merkezi Olarak Türkiye raporuyla, ülkemizin girişimcilik ekosistemini tanıtarak uluslararası algıyı güçlendirmeyi hedefliyoruz. Başarı hikayelerimizi ve güçlü yönlerimizi sergiledikçe, girişimcilerimizin daha cesur adımlar atacağına ve yatırımcı ilgisinin artacağına inanıyoruz."

Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) Yönetim Kurulu Üyesi İzel Levi Coşkun, derneğin...

Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) Yönetim Kurulu Üyesi İzel Levi Coşkun, derneğin Ankara Temsilciliğinde "Startuplar ve Teknoloji Firmaları için Avrupa, Orta Doğu ve Afrika Bölgesinin Cazibe Merkezi Olarak Türkiye" raporunun Ankara tanıtım etkinliğine katılarak konuşma yaptı.

Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) Yönetim Kurulu Üyesi İzel Levi Coşkun, derneğin...

Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) Yönetim Kurulu Üyesi İzel Levi Coşkun, derneğin Ankara Temsilciliğinde "Startuplar ve Teknoloji Firmaları için Avrupa, Orta Doğu ve Afrika Bölgesinin Cazibe Merkezi Olarak Türkiye" raporunun Ankara tanıtım etkinliğine katılarak konuşma yaptı.

İLGİLİ HABERLER

2025 Promosyonlarında Yapı Kredi Rekor Kırıyor: 82.100 TL ödeyecek

İstanbul'dan Emeklilere 10.000 TL Pazar Desteği Müjdesi

Ankara'da Metrekaresi 655 TL'den Başlayan Arsalar: Yatırım Fırsatları

Bakanlık'tan Gaziantep'e Ucuza Arsa Satışı Müjdesi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Yapay Zeka ve Fintek Yatırımları 2024'te Hız Kazanacak
2
ABD SEC, Kripto Varlıklar İçin Yeni Görev Gücü Kurdu
3
Döviz Kurları Güncel Veriler: İstanbul ve Ankara'da Alış-Satış Fiyatları
4
ABD Ekonomisi 2024'te Yüzde 2,3 Büyüme Kaydetti
5
AB, Yeni Savunma Teknolojilerine 1 Milyar Avro Destek Sağlayacak
6
ABD'de İşsizlik Maaşı Başvuruları Düşüş Göstermeye Devam Ediyor
7
Altının Kilogram Fiyatı 3 Milyon 192 Bin Liraya Ulaştı

Sağlık Bakanlığı İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya'dahil KPSS'siz 9.000 Personel Alacak!

Ankara'da 60 Yaş Üstü ve Öğrencilere Toplu Taşıma Yasağı

2025'te Yeni Destek Açıklandı! Eğitim Desteği 6100 TL Olacak!

2025 Promosyonlarında Yapı Kredi Rekor Kırıyor: 82.100 TL ödeyecek

Emeklilere İkramiye Müjdesi: 9.000 TL Olabilir

Bakanlık'tan Gaziantep'e Ucuza Arsa Satışı Müjdesi

Ankara'da Metrekaresi 655 TL'den Başlayan Arsalar: Yatırım Fırsatları

Kocaeli'nden İstanbul'a Otobüs Biletlerine Yüksek Zam!

İstanbul'da Bedava Otopark Dönemi Başlıyor: Halkbank ve İSPARK İşbirliği

Türkiye’de Elektrik Faturalarına Yüzde 100 Zam Geliyor!

İstanbul'dan Emeklilere 10.000 TL Pazar Desteği Müjdesi

Ramazan'da Et Fiyatlarına İndirim Müjdesi: İstanbullulara 400 TL Düşüş!