TÜSİAD, Startuplar ve Teknoloji Firmaları Raporunu Tanıttı

Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD), Ankara'da düzenlenen etkinlikte "Startuplar ve Teknoloji Firmaları için Avrupa, Orta Doğu ve Afrika Bölgesinin Cazibe Merkezi Olarak Türkiye" adlı raporunu tanıttı. TÜSİAD Yönetim Kurulu Üyesi İzel Levi Coşkun, bu raporla Türkiye'nin girişimcilik ekosistemine uluslararası alanda dikkat çekmeyi amaçladıklarını belirtti.

Coşkun, Türkiye'nin girişimcilik ekosisteminin son yıllarda önemli bir büyüme ve dinamizm gösterdiğini vurgulayarak, 2018'de gerçekleşen 139 yatırımın toplam değerinin 84 milyon dolar olduğunu, 2023 itibarıyla ise bu sayının 340 yatırım ile birlikte 1,9 milyar dolara ulaştığını ifade etti.

Yatırımlardaki bu hızlı artışın, Türkiye'nin inovasyonu teşvik konusundaki kararlılığı ve girişimcilik için sunduğu elverişli ortamı gösterdiğini söyleyen Coşkun, melek yatırımcılar ve girişim sermayeleri gibi kaynakların artan ilgisinin ekosistemin gelecekteki potansiyelini güçlendirdiğini dile getirdi.

Başarıyı sürdürülebilir kılmak için doğru ortaklıklar kurmanın ve iş birliğini geliştirmenin önemini vurgulayan Coşkun, sözlerini şöyle sürdürdü: "Startuplar ve Teknoloji Firmaları için Avrupa, Orta Doğu ve Afrika Bölgesinin Cazibe Merkezi Olarak Türkiye raporuyla, ülkemizin girişimcilik ekosistemini tanıtarak uluslararası algıyı güçlendirmeyi hedefliyoruz. Başarı hikayelerimizi ve güçlü yönlerimizi sergiledikçe, girişimcilerimizin daha cesur adımlar atacağına ve yatırımcı ilgisinin artacağına inanıyoruz."

Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) Yönetim Kurulu Üyesi İzel Levi Coşkun, derneğin Ankara Temsilciliğinde "Startuplar ve Teknoloji Firmaları için Avrupa, Orta Doğu ve Afrika Bölgesinin Cazibe Merkezi Olarak Türkiye" raporunun Ankara tanıtım etkinliğine katılarak konuşma yaptı.

Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) Yönetim Kurulu Üyesi İzel Levi Coşkun, derneğin Ankara Temsilciliğinde "Startuplar ve Teknoloji Firmaları için Avrupa, Orta Doğu ve Afrika Bölgesinin Cazibe Merkezi Olarak Türkiye" raporunun Ankara tanıtım etkinliğine katılarak konuşma yaptı.