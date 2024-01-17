Tuvalet kağıdında yüzde 50 indirim kampanyası başladı! Vatandaşlar market önünde izdiham yarattı

Migros marketler her zaman olduğu gibi bu seferde vatandaşların en fazla ihtiyacı olduğu tuvalet kağıdında indirim kampanyasına imza attı. %50 oranında indirim başlatan Migros marketlerde Papia, Selpak, Solo gibi markalar uygun fiyatlarla satışa çıkartıldı. Sizlerde eğer uygun fiyatlarla tuvalet kağıdı satın almak ve stok yapmak istiyorsanız muhakkak Migros marketlerin başlatmış olduğu indirim kampanyasına göz atmalısınız.





TUVALET KAĞITLARI %50 %40 ORANINDA İNDİRİMLE SATIŞTA

Tuvalet kağıtlarında indirim bekleyen vatandaşlar Migros marketlere koşuyor. Tuvalet kâğıtlarının %50 oranında indirim kampanyası mevcut. Papia tuvalet kağıdı 12'li %50 indirimli %59,90 TL’den 79,90 TL’ye düştü. Bu ürününün yanı sıra Selpak, Sofia, Papia gibi ürünlerde de sepette %40 indirim söz konusu. Sizlerde uygun fiyatlarla tuvalet kağıdı alıp stok yapmak istiyorsanız, Migros marketlerin başlatmış olduğu bu indirim kampanyası kaçmayacak bir fırsat. Dilerseniz Migros sanal market üzerinden dilerseniz de Migros market şubelerinden indirimden faydalanabilirsiniz. Tabii ki de bu indirimden faydalanmak için Migros kart ya da Money bonus sahip olmanız gerekiyor. İşte Migros marketten indirimli şekilde satışa çıkartılan tuvalet kağıdı ürünleri...