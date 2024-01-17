Tuvalet kağıdında yüzde 50 indirim kampanyası başladı! Vatandaşlar market önünde izdiham yarattı
Tuvalet kağıdı indirim bekleyen vatandaşlara müjde! Migros marketlerden duyuruldu. Yüzde 50 oranında indirim kampanyası başlatıldı. Bir çok ürünü çok uygun fiyatlara Migros marketlerden satın alabileceksiniz. İşte Migros marketler tuvalet kağıdı indiriminin detayları...
Migros marketler her zaman olduğu gibi bu seferde vatandaşların en fazla ihtiyacı olduğu tuvalet kağıdında indirim kampanyasına imza attı. %50 oranında indirim başlatan Migros marketlerde Papia, Selpak, Solo gibi markalar uygun fiyatlarla satışa çıkartıldı. Sizlerde eğer uygun fiyatlarla tuvalet kağıdı satın almak ve stok yapmak istiyorsanız muhakkak Migros marketlerin başlatmış olduğu indirim kampanyasına göz atmalısınız.
TUVALET KAĞITLARI %50 %40 ORANINDA İNDİRİMLE SATIŞTA
Tuvalet kağıtlarında indirim bekleyen vatandaşlar Migros marketlere koşuyor. Tuvalet kâğıtlarının %50 oranında indirim kampanyası mevcut. Papia tuvalet kağıdı 12'li %50 indirimli %59,90 TL’den 79,90 TL’ye düştü. Bu ürününün yanı sıra Selpak, Sofia, Papia gibi ürünlerde de sepette %40 indirim söz konusu. Sizlerde uygun fiyatlarla tuvalet kağıdı alıp stok yapmak istiyorsanız, Migros marketlerin başlatmış olduğu bu indirim kampanyası kaçmayacak bir fırsat. Dilerseniz Migros sanal market üzerinden dilerseniz de Migros market şubelerinden indirimden faydalanabilirsiniz. Tabii ki de bu indirimden faydalanmak için Migros kart ya da Money bonus sahip olmanız gerekiyor. İşte Migros marketten indirimli şekilde satışa çıkartılan tuvalet kağıdı ürünleri...
- Papia Biocare Tuvalet Kağıdı 12'li 79,90
- Selpak Deluxe Pamuk Katkılı Tuvalet Kağıdı 32'li 199,90
- Mare Tuvalet Kağıdı 32'li 139,90
- Mare Ekstra Tuvalet Kağıdı 16'lı
- Solo Bambu Katkılı Tuvalet Kağıdı 32'li 199,75
- Papia Pure&Soft 4 Katlı Tuvalet Kağıdı 16'lı 199,88 sepette %40 indirim
- Selpak Deluxe Tuvalet Kağıdı 24'lü 244,90 %40 indirim
- Papia Pure & Soft Tuvalet Kağıdı 24'lü 244,90 %40 indirim
- Papia Tuvalet Kagıdı 24'lü 244,90 %40 indirim
- Selpak Tuvalet Kağıdı 16'lı 199,90 %40 indirim
- Sofia Tuvalet Kağıdı 16'lı 181,00 %40 indirim