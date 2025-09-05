TVF Eurobond İhracına Rekor Talep: Yaklaşık 10 Milyar Dolar İlgi

Türkiye Varlık Fonu (TVF) tarafından gerçekleştirilen 1 milyar dolar tutarındaki yeni eurobond ihracına, 5,5 yıl ve 10 yıl vadeli dilimlerle yatırımcılardan yaklaşık 10 milyar dolar düzeyinde rekor talep geldi. İşlem, ABD dışındaki yatırımcılara satılmak üzere Reg S formatında yapıldı.

İhraç Detayları

İşlem açılışında ilk fiyatlar 5,5 yıl vadeli dilim için %7,625 ve 10 yıl vadeli dilim için %8,375 olarak ilan edildi. Güçlü talep üzerine her iki dilimde de başlangıçtaki fiyat aralığı 62,5 baz puan daraltıldı. İşlem kapanışında nihai getiri 5,5 yıl için %7 ve 10 yıl için %7,75 seviyesinde fiyatlandı.

Nihai fiyatlama, Hazine tahvilleri üzerine kaydedilen dar spreadlerle gerçekleşti; 5,5 yıl vadede +50 baz puan ve 10 yıl vadede +62,5 baz puan seviyelerinde fiyatlama sağlandı.

Yatırımcı İlgisi ve Katılım

İşleme dünya genelinden 250'den fazla yatırımcı ilgi gösterdi. Talep defteri, farklı coğrafyalardan gelen yüksek kaliteli yatırımcılarla dengeli dağılım sundu; özellikle uzun vadeli fonlar, sigorta şirketleri ve küresel varlık yönetim şirketleri güçlü şekilde temsil edildi.

Piyasa Etkisi ve Stratejik Önemi

Bu ihraç, TVF'nin uluslararası piyasalardaki tanınırlığını ve güvenilir ihraççı konumunu pekiştirdi. Fon, iki dilimli yapıda 10 yıl vadeli eurobond ihraç eden ilk Türk kurumu olarak da öne çıktı ve işlemin, Türkiye'nin uluslararası sermaye piyasalarındaki kurumsal ihraç kapasitesinin çeşitlendirilmesi bakımından tarihi bir adım olduğu vurgulandı.

İhraç, planlanan takvime uygun şekilde gerçekleştirildi ve Türkiye'nin makroekonomik istikrarı ile reform iradesinin uluslararası yatırımcı algısındaki olumlu yansıması olarak değerlendirildi. Ayrıca işlem, Türkiye'nin getiri eğrisinin derinleşmesine de önemli katkı sağladı.

Kote ve Aracı Kuruluşlar

Söz konusu ihraç, Euronext Dublin'in GEM pazarında kote edilecek. İşlemde BBVA, Citi, Emirates NBD ve ING ortak global koordinatörler ve ortak talep toplayıcılar olarak görev aldı. Ayrıca Bank ABC, BofA, FAB, ICBC, Intesa Sanpaolo, JP Morgan, SMBC, Société Générale ve Standard Chartered da ortak talep toplayıcılar arasında yer aldı.

Sonuç

İhraç, hem hacim hem de yatırımcı kalitesi açısından TVF'nin başarıları arasında yer aldı. Başarılı işlem, ikincil piyasada da iyi performans gösterirken, uluslararası sermaye piyasalarındaki güçlü temsiliyetiyle TVF bir kez daha öncü rolünü ortaya koydu.