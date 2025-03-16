TZOB Başkanı Bayraktar'dan Acil Destek Talebi: Çiftçilerin Ödemeleri Toplu Yapılsın

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, tarımsal üretim sürdürülebilirliğini sağlamak adına çiftçilerin prim destek ödemelerinin zamanında ve toplu yapılması gerektiğini ifade etti.

Bayraktar, yaptığı açıklamalarda, çiftçilerin geçen yıla ait prim destek ödemelerinin bazı illerde gerçekleştirildiğini, bazı bölgelerde ise henüz tamamlanmadığını belirtti. Bu ödemelerin bir an önce gerçekleştirilmesi gerektiğinin altını çizdi.

Bununla birlikte, henüz başlanmayan gübre ve mazot destek ödemelerinin de kısa sürede yapılması gerektiğini vurgulayan Bayraktar, "Türkiye'nin tarımda güçlü bir geleceğe sahip olabilmesi, üreticilerimizin desteklenmesiyle mümkündür. Çiftçilerimiz, desteklendiği sürece üretimi sürdürecek ve bu sayede sofralarımız bereketlenmeye devam edecek," dedi.

Tarım sektörünün stratejik bir alan olduğunu ifade eden Bayraktar, sektöre sağlanan desteklerin hayati önem taşıdığını belirtti. Üreticilerin, iklim değişikliği, doğal afetler, artan girdi maliyetleri ve piyasa dalgalanmalarına rağmen üretime devam ettiğini vurgulayan Bayraktar, destek mekanizmalarının bu mücadeleyi sürdürülebilir kılacağına dikkat çekti.

Bayraktar, "Tarımsal üretimde sürdürülebilirliğin sağlanması ve gıda tedarik zincirinin kesintiye uğramaması için desteklerin zamanında ve toplu olarak ödenmesi gerekir," diyerek mevcut destekleme sisteminin çiftçilerin ekonomik durumunu olumsuz etkilediğine işaret etti. Öncelikli destek kalemlerinin gübre, mazot, prim destekleri; sertifikalı tohum, fide ve fidan gibi alanlarda da ödemelerin farklı zamanlarda yapıldığını ekledi.

Sonuç olarak, çiftçilerin artan girdi maliyetleri karşısında desteklerin zamanında yapılmaması nedeniyle ciddi ekonomik sıkıntılar yaşadığına dikkat çekildi. Destek ödemeleri geciktikçe, çiftçilerin üretim gücünün ve sürdürülebilirliğinin tehlikeye girdiği uyarısı yapıldı.