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TZOB Başkanı Bayraktar, Gaziantep ve Kahramanmaraş'taki Zirai Don Zararlarını İnceledi

TZOB Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, zirai donun etkilerini Gaziantep ve Kahramanmaraş'ta yerinde değerlendirdi.

Yayın Tarihi: 03.05.2025 17:30
Güncelleme Tarihi: 03.05.2025 17:30
TZOB Başkanı Bayraktar, Gaziantep ve Kahramanmaraş'taki Zirai Don Zararlarını İnceledi

Bayraktar, Meyve Bahçelerinde İncelemelerde Bulundu

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, Gaziantep ve Kahramanmaraş'taki zirai don ve dolu nedeniyle zarar gören meyve bahçelerini yerinde inceledi.

Gaziantep'in Şehitkamil ilçesine bağlı Karacaburç Mahallesi'nde çiftçi ziyaretinde bulunan Bayraktar, üreticilerin taleplerine kulak verdi. Tarım arazilerinde gerçekleştirdiği incelemelerin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Don Olayının Olumsuz Etkileri

Bayraktar, nisan ayında meydana gelen don olayının tarımsal üretim üzerinde ciddi olumsuz etkiler yarattığını vurguladı. Çiftçilerin destek beklediğine dikkat çeken Bayraktar, Tarım ve Orman Bakanlığının konuyla ilgili bir çalışma başlattığını, aynı zamanda çiftçilerin bankalara olan borçlarının yapılandırılması gerektiğini ifade etti.

Kahramanmaraş’ta Durum Ciddi

Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesine bağlı Başdervişli Mahallesi'nde kayısı, kiraz, üzüm, elma, ceviz, Antep fıstığı ve badem ağaçlarının bulunduğu bahçeleri gezerek üreticilerden bilgi alan Bayraktar, yapılan incelemelerde donun Kahramanmaraş'taki bahçelerde ciddi zarara yol açtığını dile getirdi.

Bayraktar, ayrıca, yaşanan don olayının hemen ardından düşen dolunun bazı ürünlere ek zarar verdiğini sözlerine ekledi.

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, Kahramanmaraş'ın...

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde zirai don ve dolu nedeniyle zarar gören meyve bahçelerinde incelemelerde bulundu.

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, Kahramanmaraş'ın...

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde zirai don ve dolu nedeniyle zarar gören meyve bahçelerinde incelemelerde bulundu.

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