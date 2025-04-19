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TZOB Başkanı Şemsi Bayraktar, Adıyaman'da Zirai Don Hasarını İnceledi

TZOB Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, Adıyaman'da zirai dondan etkilenen bahçeleri inceledi ve çiftçilerin sorunlarını dinledi.

Yayın Tarihi: 19.04.2025 14:52
Güncelleme Tarihi: 19.04.2025 14:52
TZOB Başkanı Şemsi Bayraktar, Adıyaman'da Zirai Don Hasarını İnceledi

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, Adıyaman'ın Besni ve Gölbaşı ilçelerinde zirai dondan etkilenen meyve bahçelerinde incelemelerde bulundu. Bu ziyaret sırasında üreticilerle bir araya gelerek, bahçelerdeki tarımsal faaliyetler hakkında bilgi aldı.

Bayraktar, doğal afetlerin yarattığı zararları yerinde görmek amacıyla Adıyaman'a geldiğini, bölgede üretilen badem, ceviz, Trabzon hurması, Antep fıstığı, alıç ve üzümün zirai dondan etkilendiğini ifade etti.

Türkiye’de bir mevsim kaymasının yaşandığını belirten Bayraktar, ocak-mart döneminin kurak geçtiğini, nisan yağışlarıyla umutlandıklarını ancak beklenmedik şekilde kar yağışının ardından don olayının yaşandığını aktardı.

Çiftçilerin devletten yardım beklediğine dikkat çeken Bayraktar, "Tarım ve Orman Bakanlığı maliyetleri hesaplayıp bir yardım yapacağını söylüyor. Bunu olumlu karşılıyoruz. Bu yardımın bir an evvel hızlı bir şekilde üreticimize intikali gerekir," dedi.

Bayraktar, zirai donun etkilediği ağaçlarda 2 ya da 3 yıl boyunca meyve tutumunun olmayabileceğine işaret ederek, "Dolayısıyla bunu da dikkate alarak, önümüzdeki yıllardaki üretim eksikliğini düşünerek çiftçimize uzun vadeli bir yapılandırma gerekiyor. Bankalar üreticilere 'borçlusun, ben sana kredi vermiyorum' dememeli. Taze krediye ihtiyaç var," diye ekledi.

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar (sağ 2), Adıyaman'ın Besni ve...

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar (sağ 2), Adıyaman'ın Besni ve Gölbaşı ilçelerinde zirai dondan etkilenen meyve bahçelerinde incelemelerde bulundu. Bayraktar, üreticilerle bir araya gelerek bahçelerdeki tarımsal faaliyetler hakkında bilgi aldı.

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar (sağ 2), Adıyaman'ın Besni ve...

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar (sağ 2), Adıyaman'ın Besni ve Gölbaşı ilçelerinde zirai dondan etkilenen meyve bahçelerinde incelemelerde bulundu. Bayraktar, üreticilerle bir araya gelerek bahçelerdeki tarımsal faaliyetler hakkında bilgi aldı.

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