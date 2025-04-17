TZOB Genel Başkanı Bayraktar, İzmir'de Zirai Don Hasarını İnceledi

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde zirai dondan etkilenen bahçelerde incelemelerde bulundu. Bayraktar, 75. Yıl Cumhuriyet Mahallesi'ndeki kiraz bahçesini gezerek, üreticilerden bilgi aldı.

İncelemenin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Bayraktar, iklim değişikliğinin hem dünya hem de Türkiye üzerindeki etkilerine dikkat çekti. Mevsimsel kaymalara vurgu yapan Bayraktar, "Biz ocak ayında yağış bekledik, yağış alamadık. Şubat ayında da yağış alamadığımız gibi bazı bölgelerde don olaylarıyla karşı karşıya kaldık. Mart ayında kurak geçti ve nisan ayına geldiğimizde 35 dereceyi gördük. Yani iklimlerdeki çok ciddi manada bir kayma olduğunu gösteriyor," dedi.

Bayraktar, nisan yağışlarına sevinirken, kar yağışının ise kendileri için sürpriz olduğunu ve bunun neticesinde don olaylarının başladığını aktardı. Zirai don nedeniyle şu ana kadar 65 ilde hasar görüldüğüne dikkat çeken Bayraktar, "Bazı bölgelerde kar var, bazı bölgelerde ise don riski devam ediyor. O bölgelerden de bize ulaşmayan sonuçlar var. Önümüzdeki haftalarda bu sonuçlar da elimizde olacak ve kamuoyuyla paylaşmış olacağız," ifadelerini kullandı.

İzmir'le ilgili Kemalpaşa, Bayındır ve Bergama ilçelerinde kiraz, üzüm, şeftali, nektarin, kayısı, kivi ve ceviz gibi ürünlerde hasar yaşandığını belirten Bayraktar, çiftçilerin nakit paraya ihtiyacı olduğunu vurgulayarak, bankalardan yeni kredi konusunda çiftçilere yardımcı olmalarını istedi.

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar (sağ 2), İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde zirai dondan etkilenen bahçelerde incelemelerde bulundu. Bayraktar, Kemalpaşa ilçesindeki 75. Yıl Cumhuriyet Mahallesi'nde kiraz bahçesini gezdi, üreticilerden bilgi aldı.

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar (sağ 2), İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde zirai dondan etkilenen bahçelerde incelemelerde bulundu. Bayraktar, Kemalpaşa ilçesindeki 75. Yıl Cumhuriyet Mahallesi'nde kiraz bahçesini gezdi, üreticilerden bilgi aldı.