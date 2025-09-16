Ücretli Çalışan Sayısı Temmuzda Yıllık %1,2 Artışla 16,1 Milyona Yükseldi

TÜİK verilerine göre ücretli çalışan sayısı Temmuz'da yıllık %1,2 artışla 16 milyon 101 bin 724 kişiye ulaştı; sanayide azalma, inşaat ve ticaret-hizmette artış görüldü.

Yayın Tarihi: 16.09.2025 10:13
Güncelleme Tarihi: 16.09.2025 10:13
TÜİK verileri: sektörlerde farklı seyrin izleri

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) temmuz dönemine ilişkin ücretli çalışan istatistiklerini yayımladı.

Temmuz 2024'te sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörlerinde ücretli çalışan sayısı, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 1,2 artarak 16 milyon 101 bin 724 kişiye çıktı.

Bir önceki yılın aynı dönemi olan Temmuz 2024'te bu sayı 15 milyon 910 bin 286 kişi olarak kaydedilmişti.

Sektör bazında değişimler ise şu şekilde gerçekleşti: sanayi sektöründe yıllık bazda yüzde 3,5 azalma, inşaat sektöründe yüzde 7,7 artış ve ticaret-hizmet sektöründe yüzde 2,5 artış görüldü.

Aylık değişim

Toplamda, sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörlerinde ücretli çalışan sayısı temmuzda bir önceki aya göre yüzde 0,3 yükseldi.

Aylık bazda sektörlere göre değişim ise şöyle: sanayi yüzde 0,1 azalma, inşaat yüzde 0,9 ve ticaret-hizmet yüzde 0,3 artış kaydetti.

