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Ucuz uçak bileti arayanlar koşsun! O rotalara bedava fiyatına uçuş başlıyor

Pegasus Hava Yolları, 10 yıllık uçuş deneyimine sahip olduğu bazı destinasyonlarda özel bir kampanya düzenledi. Bu kampanya kapsamında, belirli tarihler arasında satın alınacak biletler 10 Euro'dan başlayan fiyatlarla sunuluyor.

Yayın Tarihi: 21.07.2024 20:03
Güncelleme Tarihi: 21.07.2024 20:03
Ucuz uçak bileti arayanlar koşsun! O rotalara bedava fiyatına uçuş başlıyor

Pegasus Hava Yolları, 10 yıllık uçuş deneyimine sahip olduğu bazı yurt dışı rotalarında özel bir kampanya başlattı. Bu kampanya kapsamında, belirli tarihler arasında satın alınacak biletler oldukça uygun fiyatlarla sunuluyor.

Pegasus kampanya

Pegasus, 18-19 Temmuz tarihlerinde düzenlediği özel kampanya ile 10 Euro'dan başlayan fiyatlarla yurt dışı tatili yapma fırsatı sunuyor. Bu kampanya kapsamında, Bahreyn, Brüksel, Budapeşte, Cenevre, Frankfurt, Hamburg, Hurghada, Kuveyt, Prag ve Sharm El Sheikh gibi popüler destinasyonlara 1 Eylül 2024 - 30 Mart 2025 tarihleri arasında yapılacak seyahatler için biletler oldukça uygun fiyatlarla satışa sunuldu. Ancak unutmayın, bu harika fırsat 25.000 koltuk ile sınırlı!

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