Ucuz uçak bileti arayanlar koşsun! O rotalara bedava fiyatına uçuş başlıyor

Pegasus Hava Yolları, 10 yıllık uçuş deneyimine sahip olduğu bazı yurt dışı rotalarında özel bir kampanya başlattı. Bu kampanya kapsamında, belirli tarihler arasında satın alınacak biletler oldukça uygun fiyatlarla sunuluyor.





Pegasus, 18-19 Temmuz tarihlerinde düzenlediği özel kampanya ile 10 Euro'dan başlayan fiyatlarla yurt dışı tatili yapma fırsatı sunuyor. Bu kampanya kapsamında, Bahreyn, Brüksel, Budapeşte, Cenevre, Frankfurt, Hamburg, Hurghada, Kuveyt, Prag ve Sharm El Sheikh gibi popüler destinasyonlara 1 Eylül 2024 - 30 Mart 2025 tarihleri arasında yapılacak seyahatler için biletler oldukça uygun fiyatlarla satışa sunuldu. Ancak unutmayın, bu harika fırsat 25.000 koltuk ile sınırlı!