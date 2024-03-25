Ucuz uçak bileti arayanlara müjde! THY o tarihe kadar yüzde 25 indirimli satacak!

Gaziantep'te seyahat planları yapanlar için harika bir haber var! Türk Hava Yolları, 65 yaş ve üzeri yolcular için özel bir indirim sunuyor. Yurt içi seyahatlerde geçerli olan bu indirim fırsatıyla, seyahatler daha uygun hale geliyor.

Türk Hava Yolları'nın 8-16 Nisan 2024 tarihleri arasında geçerli olan bu kampanyası, 65 yaş ve üzeri yolcular için yüzde 25 indirimli biletler sunuyor. Bu avantajlı fırsat, 16 Nisan 2024 tarihine kadar devam edecek.

Seyahat etmeyi düşünenler için önemli bir tarih olan 16 Nisan'a kadar sürecek bu kampanyadan yararlanmak için acele edin. Biletlerin satış dönemi ise 18 Mart 2024 - 16 Nisan 2024 tarihleri arasında olacak.