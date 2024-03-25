Bist 100
9.029,38 0%
DOLAR
32,17 0,18%
EURO
34,92 0%
ALTIN
2.235,37 0,12%

Ucuz uçak bileti arayanlara müjde! THY o tarihe kadar yüzde 25 indirimli satacak!

Türk Hava Yolları, 65 yaş ve üzeri yolcular için harika bir fırsat sunuyor! Artık yurt içi seyahatlerinizde yüzde 25 indirim imkanı sizleri bekliyor. İşte tüm detaylar...

Yayın Tarihi: 25.03.2024 23:09
Güncelleme Tarihi: 25.03.2024 23:09
Ucuz uçak bileti arayanlara müjde! THY o tarihe kadar yüzde 25 indirimli satacak!

Gaziantep'te seyahat planları yapanlar için harika bir haber var! Türk Hava Yolları, 65 yaş ve üzeri yolcular için özel bir indirim sunuyor. Yurt içi seyahatlerde geçerli olan bu indirim fırsatıyla, seyahatler daha uygun hale geliyor.

Türk Hava Yolları'nın 8-16 Nisan 2024 tarihleri arasında geçerli olan bu kampanyası, 65 yaş ve üzeri yolcular için yüzde 25 indirimli biletler sunuyor. Bu avantajlı fırsat, 16 Nisan 2024 tarihine kadar devam edecek.

Seyahat etmeyi düşünenler için önemli bir tarih olan 16 Nisan'a kadar sürecek bu kampanyadan yararlanmak için acele edin. Biletlerin satış dönemi ise 18 Mart 2024 - 16 Nisan 2024 tarihleri arasında olacak.

İLGİLİ HABERLER

Bankalardan deprem etkisi yaratan karar! 7 banka gemileri yaktı: Az önce duyuruldu

Bankalardan deprem etkisi yaratan karar! 7 banka gemileri yaktı: Az önce duyuruldu

O bankada hesap açtıranın faiz derdi bitiyor! Anında faizsiz 30.000 TL kredi verilecek

O bankada hesap açtıranın faiz derdi bitiyor! Anında faizsiz 30.000 TL kredi verilecek

Dar gelirliye 5300 TL devlet yardımı! Çocuklu aileler başvurursa hemen alıyor

Dar gelirliye 5300 TL devlet yardımı! Çocuklu aileler başvurursa hemen alıyor

O kişilere 3000 TL bayram ikramiyesi! Emeklilik şartı kaldırıldı: Hesaplarına yatırılacak

O kişilere 3000 TL bayram ikramiyesi! Emeklilik şartı kaldırıldı: Hesaplarına yatırılacak

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Volkswagen gemileri yaktı! Çok satan modelini 578 bin TL'ye anahtar teslim satıyor
2
Uçak bileti 299 TL'ye düştü! O tarihlerde geçerli ucuz bilet kampanyası
3
Şehir içi ulaşımdan ucuza uçak bileti! Sadece 299 TL'ye satışlar başladı
4
Evi olmayana TOKİ'den ucuz konut kampanyası! 7 ile TOKİ piyangosu vurdu
5
Emeklilerin aklı başından gidecek! 4A 4B EYT'liye 10 bin 250 TL acil destek!
6
İş Bankası emekliye kesenin ağzını açtı! Bugün şubeye gidene 7500 TL nakit para verilecek!
7
Emeklilerin gözlerini ışıldatan zam müjdesi! SGK uzmanı bu tarihi ilk kez verdi

Evi olmayanlara TOKİ piyangosu çıktı! O illerde yaşayanlara sudan ucuza sıfır daire!

Ucuz uçak bileti arayanlara müjde! THY o tarihe kadar yüzde 25 indirimli satacak!

O bankada hesap açtıranın faiz derdi bitiyor! Anında faizsiz 30.000 TL kredi verilecek

Kamuda 39 bin TL maaşla personel alımı başlatıldı! KPSS'li KPSS'siz dev fırsat

Dar gelirliye 5300 TL devlet yardımı! Çocuklu aileler başvurursa hemen alıyor

Bankalardan deprem etkisi yaratan karar! 7 banka gemileri yaktı: Az önce duyuruldu

Kura ile personel alımı yapılacak! 50 yaşa kadar başvurular alınıyor

O kişilere 3000 TL bayram ikramiyesi! Emeklilik şartı kaldırıldı: Hesaplarına yatırılacak

Altın fiyatlarında devran tersine döndü! Uzman isimden altın borcu olanları korkutan uyarı

Seçimden önce kalem kırıldı! 1.000 TL destek sağlanacak

Tüm emeklilere 7000 TL ek ödeme müjdesi! Emekli maaşlarında flaş değişiklik

Migros'ta yüzlerce ürün 1 alana 1 bedava! Kampanyayı duyan koli koli alışveriş yapıyor