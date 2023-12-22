Ucuza otomobil almak için son fırsat! Sadece 390 bin TL'ye satışta: Bu fiyata ikinci el kalmadı!

Bu fiyata bir daha araç bulamayabilirsiniz! 390 bin TL'ye satılıyor! Tüm detaylar haberimizde.

Ucuza otomobil almak için son fırsat! Sadece 390 bin TL'ye satışta: Bu fiyata ikinci el kalmadı!
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Araç sahibi olmak isteyenlere müjde! Bu fiyatlar bir daha gelmez! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

390 BİN TL'YE ARAÇ SATIŞI

Son dönemlerde araç fiyatları günden güne artmaya devam ederken vatandaşlar uygun fiyatlı araç almak için araştırmalarını sürdürüyor. Citroen markasının en çok tercih edilen modellerinden olan Ami model Aralık ayından itibaren 390 bin TL'den satışa çıkıyor. 

390 bin TL'ye araç satışı devam ediyor

Şehir içi kullanımı oldukça rahat olan elektrikli model özellikleri sayesinde sık sık tercih ediliyor. Fiat markasının Fiorino Cargo modeli de hafif ticari araç olarak satılıyor ve bütçe dostu ve kullanışlı oluşuyla dikkatleri çekmeyi başarıyor. Fiat Fiorino Cargo model Aralık ayı itibariyle 573 bin 900 TL'den satışa çıkıyor. Araç 1.3 M. Jet 95 HP motor gücüne sahip ve 7 inç radyoya sahip. 

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